Heimsieg nicht geglückt .......

Heimsieg leider nicht geglückt, trotz vermutlich Tor des Monats !!

Leider unterlag unsere 2.Herren im Top-Spiel gegen den @sv_krupunder_lohkamp am Ende mit 1:4.

Beide Teams lieferten sich ein ansehnliches Duell, welches bis kurz nach einer halben Stunde Spielzeit auch noch torlos blieb. SV Lohkamp war cleverer und nutzte 2 Torchancen direkt aus, so dass es mit einem Spielstand von 0:2 in die Halbzeit ging.

Diese bittere Pille mussten wir schlucken, dennoch ging die 2. Halbzeit direkt ansehenswert los, in dem Samir Faizy kurz nach Wiederanpfiff auf Höhe der Mittellinie direkt aufs Tor schoss und traf.

Leider haben wir kein Bildmaterial vorhanden, sonst hätte dieses Tor "Tor des Monats" Potential.

Am Ende netzte der SV Lohkamp noch 2x zum Endstand von 1:4 ein und unserer Mission Heimsieg ist uns nicht geglückt.

Nun heißt es "Aufstehen, Mund abputzen & weitermachen", denn übernächste Woche Freitag 21.03 - 20:00 Uhr empfangen wir Germania 2. im Holstenstadion..