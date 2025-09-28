Heimsieg nach starker Aufholjagd

Nach einem Rückstand zur Halbzeit drehten die Fußballerinnen der SpVgg Gröningen-Satteldorf die Partie gegen den FV Bellenberg und sicherten sich mit einem 3:1-Sieg die ersten drei Punkte der Saison.

Die Partie in Satteldorf begann zäh. In der ersten Hälfte schien es, als hätten die Satteldorferinnen den Vorwärtsgang noch nicht gefunden. Torchancen waren Mangelware, und der FV Bellenberg nutzte eine seiner wenigen Gelegenheiten eiskalt: Bereits in der 13. Minute erzielte der Gast den Führungstreffer. Das Spiel plätscherte daraufhin ohne nennenswerte Highlights bis zur Pause vor sich hin.

Nach klaren Worten in der Kabine kehrte die Heimmannschaft mit neuem Schwung zurück auf den Platz. Der Wille und der Kampfgeist waren deutlich spürbar, die Zweikämpfe wurden entschlossener geführt. Dieser Einsatz zahlte sich aus und führte zu mehr Offensivaktionen. In der 52. Minute bot sich die große Chance zum Ausgleich, doch der Elfmeter konnte von der Bellenberger Torhüterin pariert werden. Sechs Minuten später aber war es so weit: Nach einem weiten Flugball von Steffi Schmidt lupfte Soni Munz den Ball gekonnt über die Torhüterin zum umjubelten 1:1 ins Netz.

Der Knoten war geplatzt, das Selbstvertrauen der Satteldorferinnen kehrte zurück. Sie drängten weiter auf die Führung. Nach einer Ecke von Thesi Frech in der 74. Minute herrschte kurz Chaos im Strafraum des Gegners. Kapitänin Linda Megerle behielt die Übersicht und schob den Ball aus kurzer Distanz überlegt zum 2:1 ins lange Eck.

Die SpVgg gab sich mit der Führung nicht zufrieden und drängte weiter nach vorne. In der 83. Minute brachte Vio Lehnert einen Freistoß von der linken Seite perfekt auf den kurzen Pfosten, wo Jana Ebert abtauchte und per Kopfball den 3:1-Endstand markierte.

Mit diesem verdienten Heimsieg vor heimischem Publikum gehen die Blicke nun auf Donnerstagabend. Dann empfangen die Satteldorferinnen im Flutlichtspiel um 19 Uhr den TSV Neuenstein zum Achtelfinale im Verbandspokal.