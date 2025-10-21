Heimsieg mit Herz – TV Nellingen erkämpft sich verdienten 3:2-Erfolg! Verlinkte Inhalte Kreisliga A1 TSV Deizisau TV Nellingen

Was für ein Fußballnachmittag auf dem Kunstrasenplatz in Nellingen! Unsere Jungs lieferten sich gegen den TSV Deizisau ein intensives, leidenschaftliches Duell, das bis in die letzten Minuten für Spannung sorgte. Bereits in der 12. Minute durften die TVN-Fans jubeln: Dome Bühler stieg nach einer perfekt getretenen Ecke am höchsten und köpfte zur 1:0-Führung ein! 💥

Doch nur sieben Minuten später fiel der Ausgleich – begünstigt durch einen unglücklichen Abwehrfehler, landete der Ball vor den Füßen eines Deizisauer Angreifers, der eiskalt zum 1:1 einschob. Danach brauchte unser Team etwas, um wieder in die Spur zu finden. Erst gegen Ende der ersten Halbzeit übernahm der TVN wieder klar das Kommando und drückte auf den zweiten Treffer – zur Pause blieb es aber beim Remis.

Nach dem Seitenwechsel kam unsere Mannschaft mit viel Energie zurück auf den Platz. Der TVN spielte mutig nach vorne und erarbeitete sich mehrere gute Chancen. In der 60. Minute war es dann so weit: Dion Buzhala fasste sich aus der Distanz ein Herz – sein flacher Schuss schlug präzise neben dem linken Pfosten ein. 2:1 für Nellingen! 💪🔥

Nur wenige Minuten später folgte der nächste Gänsehautmoment: Daniel Prekaj traf mit einem echten Traumtor in den Winkel – unhaltbar und wunderschön! 3:1! 🤩 Doch das Spiel war noch lange nicht entschieden. In der 76. Minute senkte sich ein Deizisauer Freistoß aus dem Halbfeld über alle hinweg ins lange Eck – der 3:2-Anschlusstreffer. Und die Schlussphase wurde noch einmal richtig hitzig: Blend Rusinovic sah nach einem Wortgefecht die Rote Karte wegen Meckerns. Damit musste der TVN die letzten zehn Minuten in Unterzahl überstehen.