Heimsieg in Unterzahl

Aufstellung des VfR Hausen:

Mettenberger – Arjonit Rexhepi, Suwareh, Einecker (91. Mutlu), Aslan (74. Schnurr), Gomez, Faller (C), Bektashi, Ngonge Mboyo, Altin Rexhepi (82. Tekbas), Häringer

Rote Karte: Suwareh (24.) wegen Nachtreten.

Zuschauer: 140

Schiedsrichter: Amin Hamidi (FV Ötigheim/Rastatt)

Assistenten:

1.) Justin Block

2.) Alessandro Schneider

Weit über eine Stunde in Unterzahl …

… zeigen die Möhlinkicker trotzdem ihre mit Abstand stärkste Saisonleistung. Man war auf den Re-Start gespannt, denn das Team absolvierte eine gute Wintervorbereitung – trotz immer wieder vieler verletzter Spieler. Mit dem SV 08 Laufenburg gastierte der bisher imponierende Aufsteiger in der Möhlinarena.

Es entwickelte sich vom Anpfiff weg die erwartet flotte Begegnung. Die Gäste mussten früh (16.) ihren Spielmacher Sandro Knab ersetzen. In Minute 17 jagte Yannick Häringer einen Distanzschuss aus 30 Metern am Tor vorbei.

Minute 24 – die rote Karte gegen den VfR-Spieler Ablie Suwareh. Er hatte nachgetreten. Diese war berechtigt. Warum Gästespieler Eduard Nowak für seine Tätlichkeit als Auslöser nicht auch vom Platz musste, weiß nur Schiedsrichter Hamidi.

Die 08er gingen bald darauf mit 0:1 in Führung. Angelo Armenio bediente Sandro D’Accurso, und der beste Gästespieler an diesem Nachmittag fackelte nicht lange und netzte flach ein.

Zwei Rückschläge für die Mannschaft von Coach Erich Sautner, aber das Team um Kapitän Maximilian Faller stand wieder auf – und wie. Das erste ganz gefährliche Zeichen setzte Yannick Häringer (44.). Sein „Geschoss“ aus 25 Metern konnte SVL-Keeper Fatih Er gerade noch so über die Latte lenken.

Die Gäste hatten dann eine gute Chance (54.), doch der gefährliche Schlenzer von Youngster Marco Hanser konnte noch zur Ecke abgefälscht werden. Nur eine Zeigerumdrehung später (55.) fiel der verdiente 1:1-Ausgleich. Leandro Einecker setzte sich mit Druck über die rechte Seite durch, seine maßgenaue Auflage veredelte Altin Rexhepi aus kurzer Distanz. Es war seine Torpremiere in der Verbandsliga Südbaden bei Team 1.

Dann war der gute VfR-Goalie Marvin Mettenberger noch zweimal gefordert. Gegen Sandro D’Accurso (56.) rettete er mit einer Hand und gegen Angelo Armenio (72.) mit einem Fußreflex.

Die 2:1-Führung für die Schwarz-Gelben war ein absolutes „Sahnestückchen“. Aus dem linken Halbfeld schlug Arjonit Rexhepi einen Diagonalball halbrechts in den Gästestrafraum. Leandro Einecker nahm die Kugel perfekt volley und „nagelte“ das Spielgerät unter das Tordach. Er belohnte sich damit für seine ganz starke Leistung – als „Man of the Match“.

In der 90. Spielminute hieß es: Der Deckel ist drauf. Ganz fein herausgespielt über vier Stationen (!!). Ahmet Eren Tekbas passte auf Arjonit Rexhepi, der den Ball in den Strafraum chippte. Yannick Häringer mit einem Flugkopfball, und am langen Pfosten vollendete Shqipon Bektashi den Superspielzug.

Nach 95 Minuten der Abpfiff – und der ganz wichtige Dreier war eingetütet.

Ein Riesenkompliment für eine tolle Energie- und Mannschaftsleistung (!!!).

Mike Gaulrapp (VfR Hausen)