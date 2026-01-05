Heimsieg in Oppenweiler: Ein Turnier voller Tempo und Spannung

Ein langer, intensiver Hallenabend endet mit einem Heimsieg. Beim Frauen-Hallenturnier der SGM Oppenweiler/Sulzbach am heutigen Montag setzt sich der Gastgeber in eigener Halle durch und sichert sich nach einem engen Finale gegen den SV Heilbronn am Leinbach mit 2:1 den Turniersieg. Neun Mannschaften, zehn Minuten Spielzeit und ein dicht getakteter Spielplan prägen ein Turnier, das von der ersten Partie bis zum letzten Treffer unter Spannung steht.

Dahinter sichert sich der SV Heilbronn am Leinbach mit acht Punkten Rang zwei, gestützt auf klare Siege und ein 2:2 zum Abschluss gegen Winnenden. Die SGM Oppenweiler III/Sulzbach III/TSG Backnang sammelt sechs Punkte und zeigt über den Abend hinweg wechselhafte, aber engagierte Auftritte.

Gruppe A: Gastgeber übernimmt früh die Kontrolle In der Gruppe A setzt die SGM Oppenweiler/Sulzbach von Beginn an ein Zeichen. Der Auftaktsieg gegen den TSV Ottmarsheim (3:0) gibt dem Turnier sofort eine Richtung. Es folgt ein 1:1 gegen den SV Heilbronn am Leinbach, ehe der Gastgeber gegen den SV Winnenden (4:1) und die eigene dritte Mannschaft (3:0) weitere Punkte sammelt. Mit 11:2 Toren und zehn Punkten steht Oppenweiler souverän an der Spitze der Gruppe.

Gruppe A: Belastung und enge Spiele

Für den TSV Ottmarsheim und die SV Winnenden bleibt es trotz einzelner Erfolge schwierig. Ottmarsheim holt drei Punkte, Winnenden einen Zähler, beide Teams geraten im engen Spielplan immer wieder unter Druck. Gerade in dieser Fünfergruppe zeigt sich, wie entscheidend Effizienz in kurzen Hallenspielen ist.

Gruppe B: Ausgeglichenheit bis zum letzten Spiel

In der Gruppe B entwickelt sich ein enger Wettbewerb. Der SV Horrheim und der TSV Weilimdorf beenden die Vorrunde jeweils mit sieben Punkten. Horrheim überzeugt mit einer stabilen Defensive und klaren Siegen, während Weilimdorf mit konstanten Leistungen Schritt hält. Die SGM Oppenweiler/Sulzbach II sammelt drei Punkte, bleibt aber hinter den Erwartungen zurück. Der TSV Mühlhausen/Stuttgart bleibt ohne Punktgewinn und muss sich trotz kämpferischer Ansätze geschlagen geben.

Der Weg in die K.-o.-Runde

Mit dem Ende der Gruppenphase verschärft sich der Ton. Die Halbfinals bringen sofort Entscheidungsspiele. Der SV Heilbronn am Leinbach setzt sich gegen den SV Horrheim nach Neunmeterschießen mit 2:1 durch und zeigt Nervenstärke in einer Partie, die lange offen bleibt. Parallel dazu gewinnt die SGM Oppenweiler/Sulzbach das zweite Halbfinale gegen den TSV Weilimdorf mit 1:0 und zieht vor heimischem Publikum ins Finale ein.

Platzierungsspiele als Spiegel der Breite

Auch abseits des Finales bleibt das Turnier intensiv. Der TSV Ottmarsheim gewinnt das Spiel um Platz sieben klar mit 5:0 gegen den TSV Mühlhausen/Stuttgart. Im Spiel um Platz fünf verliert die SGM Oppenweiler III/Sulzbach III/TSG Backnang knapp gegen die zweite Mannschaft des Gastgebers mit 0:1. Das Spiel um Platz drei entscheidet der SV Horrheim mit einem 2:0 gegen den TSV Weilimdorf für sich.

Das Finale: Entscheidung vor heimischer Kulisse

Im Endspiel treffen mit der SGM Oppenweiler/Sulzbach und dem SV Heilbronn am Leinbach die beiden stärksten Teams des Abends aufeinander. Nach zehn intensiven Minuten steht ein 2:1-Erfolg für den Gastgeber. Oppenweiler/Sulzbach bestätigt damit die Dominanz aus der Vorrunde und belohnt sich für einen konzentrierten Turnierverlauf mit dem Gesamtsieg.

Ein Turnier mit klarer Handschrift

Das Frauen-Hallenturnier der SGM Oppenweiler/Sulzbach zeigt, was Hallenfußball ausmacht: Tempo, Nähe und Entscheidungen ohne Umwege. Neun Mannschaften liefern sich einen Abend voller Bewegung und Drucksituationen. Der Gastgeber nutzt seine Breite und Konstanz, Heilbronn überzeugt als Finalist, Horrheim sichert sich Platz drei. Am Ende bleibt ein Turnier, das sportlich dicht ist und in dem jede Minute Gewicht hat.