Heimsieg in letzter Sekunde

Cheftrainer Geggier veränderte im Vergleich zur Vorwoche die Grundformation. Dieser Schachzug erwies sich früh als richtig. Der SVB hatte mehr Spielkontrolle und kam durch Keppeler und Schnez zu den ersten Abschlüssen, ohne jedoch den Torhüter der Gäste ernsthaft prüfen zu können.

Am 21. Spieltag empfing der SV Baindt II den SK Weingarten. Die Gäste reisten am Ostermontag als Tabellenvierter an, während der SVB trotz einiger ansprechender Leistungen zuletzt auf Rang zwölf abgerutscht war.

Nach etwa 30 Minuten gelang es dem SK Weingarten besser, das Spiel an sich zu ziehen. Vor allem R. Soyudogru kam dabei mehrfach in aussichtsreiche Abschlusspositionen. Wirklich zwingende Torchancen blieben jedoch aus.

Nach der verletzungsbedingten Auswechslung von N. Geggier fehlte es Baindt zu Beginn der zweiten Hälfte an Struktur im Mittelfeld. In der Folge wurde Weingarten zunehmend druckvoller und verlagerte das Spielgeschehen klar in die Baindter Hälfte. Trotz optischer Überlegenheit blieben die Gäste jedoch mit Ausnahme eines Abstaubers, der am Außennetz landete, ohne wirklich zwingende Torchancen.

Ab der 75. Minute gelang es dem SVB, sich wieder besser aus dem Druck zu befreien. In der 85. Minute hatte Baindt dann die große Chance zur Führung: Nach einem Konter scheiterte Grabherr jedoch im Eins-gegen-Eins am stark parierenden Müller im Tor der Gäste.

Als sich bereits ein torloses Remis abzeichnete, setzte Baindt in der zweiten Minute der Nachspielzeit den entscheidenden Konter. Der stark aufspielende Gresser bediente Keppeler, der aus rund 15 Metern die Ruhe bewahrte und zum vielumjubelten 1:0 einschob.

In den hitzigen Schlussminuten drängte der SK Weingarten bei mehreren Standardsituationen nochmals auf den Ausgleich, doch die stabile Baindter Defensive verteidigte konsequent und hielt die Null.

Mit diesem Erfolg feiert der SV Baindt II einen wichtigen ersten Sieg im Kalenderjahr 2026. Am Sonntag gilt es auf der gezeigten Leistung aufzubauen und beim Auswärtsspiel in Waldburg die nächsten 3 Punkte mitzunehmen.

Bericht: JMK

SV Baindt II: Jan Mohring, Patrick Späth, Kai Kaspar (82. Lukas Grabherr), Niklas Späth, Henry Hosse (72. Niklas Hugger), Moritz Gresser, Julian Keppeler, Luca Bosch, Daniel Kronenberger, Nico Geggier (42. Jacob Schaffer) (72. Kai Kostka), Johannes Schnez (90. Berkhun Armagan) - Trainer: Timo Geggier - Co-Trainer: Daniel Schmidt

Tore: 1:0 Julian Keppeler (90.+2)

Vorschau:

Sonntag, 12.04

15.00 Uhr: SG Waldburg/Grünkraut - SV Baindt II