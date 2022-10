Heimsieg in den Schlussminuten verschenkt

08.10. 2022 SV Preußen 90 Beeskow - SG Niedelehme 1:1 Den schon fast sicher geglaubten Heimerfolg haben die Beeskower Preußen durch einen Individualfehler in den Schlussminuten des Spiels gegen die SG Niederlehme doch noch verschenkt. Man merkte den Preußen gleich zu Beginn des Spiels an, dass sie mit einem Dreier den Anschluss an das breite Mittelfeld der Tabelle herstellen wollten. Die erste gefährliche Situation bereits nach 16 Minuten. David Stark schoss einen Freistoß aus spitzem Winkel nur äußerst knapp an das gegnerische Tor vorbei. Dann nach 25 Minuten die wohl größte Beeskower Möglichkeit. Erneut kann sich David Stark unter Bedrängnis durchsetzen und zieht ab. Der Niederlehmer Keeper Tim Unger pariert jedoch ganz stark mit der Fußspitze. Die Gastgeber machen weiter Druck auf das gegnerische Gehäuse. Einen Kopfball von Brian Sieczka nach Ecke von David Stark hält Tim Unger erneut fest (32.). So werden torlos die Seiten gewechselt. Zu Beginn der zweiten Spielhälfte dann die Gäste mit einer guten Möglichkeit. Thomas Penka ist allein vor Kevin Sieber. Der Beeskower Torhüter pariert in sehr guter Manier (52.). Aber die Preußen machen weiter Druck und suchen den Erfolg. Julian Kelly geht in den Strafraum, gibt die Kugel scharf nach innen, Florian Kluwe ist zur Stelle und befördert den Ball bei der Rettungsaktion ins eigene Tor – 1:0 Beeskow (72.). Der Beeskower Julius Unglaube stand aber hinter ihm und hätte den Ball wohl auch sicher einschieben können. Alles deutete jetzt schon auf den Heimerfolg der Preußen hin. 12 Minuten vor Ultimo wurde dann Kevin Sieber leider zum Unglücksraben des Spiels. Einen eher harmlosen Ball von Thomas Penka lässt der Beeskower Keeper durch die Beine ins Tor rollen (78.). Verzweifelt versuchen die Gastgeber nun doch noch den entscheidenden Treffer zu setzen. In der Schlussminute geht David Stark noch mal allein, der überragende Tim Unger klärt aber auf der Torlinie. So bleibt es mit dem 1:1-Unentschieden bei der Punkteteilung für beide Mannschaften. Nun heißt es am kommenden Wochenende beim Absteiger Dynamo Eisenhüttenstadt erneut die Kräfte zu bündeln, um aus dem Tabellenkeller zu kommen.

Beeskow: Kevin Sieber, Moritz Krüger, Yannic Maximilian Reimann, Max Erdt (88. Glenn-Aaron Großmann), Philipp Becker, David Stark, Julius Unglaube, Julian Kelly, Brian Sieczka, Marten Kläber (64. Sebastian Gottschall), Torsten Rahn (64. Richard Breiert), Niederlehme: Tim Unger, Mathias Tassler, Mathias Wrona (71. Paul Schadetzky), Felix Heinecke (73. Benjamin Haupt), Michel Käfert, Florian Hellwig (46. Thomas Penka), Thomas Zupp, Lars Hanreich (46. Lukas Stothut), Florian Lindner (22. Florian Kluwe), Filip Krzysztof Babijczuk, Leon Paschke, Torfolge: 1:0 (72. ET) Florian Kluwe, 1:1 (78.) Thomas Penka, Schiedsrichter: Lars Buchheim (Berlin) Zuschauer: 70 Fotos:Thomas Pinno Spielbericht: Helmut Musick