„Heimsieg im Visier – Zwiebelmarkt voraus“💙💛

Nach der bitteren und unnötigen Niederlage in Blankenhain ist es für Empor höchste Zeit, wieder ein Erfolgserlebnis einzufahren. Im Heimspiel gegen den SV Schwarza will die Mannschaft mit einer konzentrierten Leistung und einer besseren Chancenverwertung zurück in die Erfolgsspur finden.

Die Gäste reisen mit bislang acht Punkten an, davon wurden vier auf fremden Plätzen geholt – ein klarer Hinweis, dass sie auch auswärts gefährlich sein können. Umso wichtiger ist es, die eigenen Stärken auf den Platz zu bringen.

Gelingt der erhoffte Heimsieg, wäre das ein passender „Zwiebeldreier“ – quasi als Vorgeschmack auf den traditionsreichen Weimarer Zwiebelmarkt, der eine Woche später ansteht.