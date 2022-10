Heimsieg im Topspiel RL SÜDWEST: +++ TSV Steinbach Haiger mit 3:1-Sieg gegen FC Homburg +++

Die erste Hälfte

Der TSV Steinbach Haiger startete fulminant in die Begegnung. Keine 180 Sekunden waren gespielt, da bekam Torhüter David Salfeld nach einem Foul an Jonas Singer bereits die Gelbe Karte. In der siebten Minute umkurvte Arif Güclü den Schlussmann, schob den Ball jedoch aus spitzem Winkel am leeren Tor vorbei. Auf der Gegenseite wurde Yannick Langesberg nach seinem ersten Foul der Begegnung verwarnt. In der 14. Minute setzte sich Jonas Singer gleich gegen zwei Homburger durch. Sein Abschluss verfehlte das lange Eck knapp. Die Hausherren hatten die Partie auch in der Folge etwas besser im Griff und gingen in der 27. Minute nicht unverdient in Führung. Dino Bisanovic hatte Sören Eismann bedient und der ließ David Salfeld aus knapp 16 Metern keine Chance. Der FC Homburg kam erst in der 37. Minute zu einer ersten Chance, doch Sasa Strujic lenkte den Schuss von David Hummel über die Latte. Ein wahres Traumtor sahen die Zuschauer im SIBRE-SPORTZENTRUM HAARWASEN in Haiger dann in der 42. Minute. Paul Stock war gerade erst über die Mittellinie gelaufen, da zog der Steinbacher Kapitän auch schon ab und überlupfte den Keeper des FCH sehenswert zum 2:0. Es war der 400. Treffer des TSV Steinbach Haiger in seiner Regionalliga-Geschichte. David Salfeld war jedoch anschließend der Grund, warum es nicht sogar mit 3:0 in die Pause ging. Der Torwart parierte einen flatternden Freistoß von Paul Stock mit vollem Körpereinsatz.