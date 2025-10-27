Heimsieg im Stadtduell! 💪🔥

Die Gäste vom SC Bielefeld 04/26 erwischten den besseren Start und gingen in der 27. Minute durch Josefine Henny Block mit 0:1 in Führung. Doch unsere Mädels ließen sich davon nicht beirren – im Gegenteil: Sie kämpften sich zurück ins Spiel, zeigten Einsatz, Leidenschaft und Siegeswillen. Kurz vor der Pause erzielte Johanna Sophie Meier den verdienten Ausgleich (44.), und die Königsbrügge tobte! 🔴⚪

Was für ein Spiel! Im heiß erwarteten Bielefelder Derby zeigte unsere Mannschaft vom TuS Eintracht Bielefeld eine starke Teamleistung und drehte nach frühem Rückstand die Partie eindrucksvoll zu einem 3:1-Sieg! 🙌

Nach dem Seitenwechsel übernahm Eintracht klar das Kommando. In der 62. Minute war es Marie Zerban, die nach einer tollen Kombination eiskalt zum 2:1 traf. Von da an war die Energie auf dem Platz und auf den Rängen förmlich greifbar! 💥

Den Schlusspunkt setzte schließlich Hanna Marlene van Randebrock in der 81. Minute mit einem Treffer zum 3:1 – pure Freude, pure Emotion! 🥳

Ein großes Kompliment an das ganze Team für diese tolle Leistung und an unsere Fans, die von der ersten bis zur letzten Minute alles gegeben haben! ❤️🤍

Mit diesem wichtigen Sieg festigt TuS Eintracht Bielefeld den zweiten Tabellenplatz und bleibt dem Spitzenreiter dicht auf den Fersen! 💥