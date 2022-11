Heimsieg im letzten Hinrundenspiel

Die zweite Frauenmannschaft des TSV fuhr ihren Heimsieg am Samstag bei kühlem Wetter gegen die SGM aus Fichtenau ein.

Michelfeld drückte die Gäste von Anfang an in ihre Hälfte, so dass schon in der 7. Minute das 1:0 fiel. Fichtenau konnte den Ball nicht aus dem 16er klären, so dass Marlen Burkert sich den Ball schnappte und diesen in den Rückraum zur frei stehenden Spielführerin Madeleine Haag spielte. Madeleine schlenzte den Ball dann locker ins Tor. Die TSV Frauen hatten Bock auf mehr, so konnte Angelina Schreiter nach Mustergültiger Vorarbeit von Mara Weißer schon in der 15. Min auf 2:0 erhöhen. Aus diesem Träumchen wurden die Michelfelderinnen aber schnell wieder auf den Boden der Tatsachen geholt, da Fichtenau nur 2 Minuten später den Anschlusstreffer durch einen direkten Freistoß erzielen konnte. Nun musste wieder mehr gemacht werden. Nach einem kurz herausgespielten Ball, setzte Binita Schweizer die Abwehrkette direkt unter Druck, so dass diese den Ball verloren geben mussten, da auch noch Laura Gronbach mit angelaufen war. So konnte Binita gleich auf 2 freie mitgelaufene Mitspielerinnen passen, wobei Angelina Schreiter ihren zweiten Treffer erzielen konnte (28. Min.). Der nächste Treffer einer Stürmerin ließ nicht lang auf sich warten, Marlen Burkert trifft nach Vorlage von Angelina Schreiter zum Halbzeitstand von 4:1 (30. Min).