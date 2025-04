Heimsieg geglückt

Do., 17.04.2025, 18:45 Uhr

Bereits am Gründonnerstag konnten wir einen knappen, aber verdienten Heimsieg feiern. Doch wie so oft in letzter Zeit: Der Start war holprig. Asselfingen präsentierte sich aggressiver und sorgte immer wieder durch lange Bälle für Gefahr. Dennoch stand unsere Defensive, allen voran der zurückgekehrte Routinier Henrik Ebner, stabil und sicher.

Nach und nach übernahmen wir die Kontrolle über das Spiel und erspielten uns einige gute Chancen. Zunächst scheiterte Flo Holoch, die dickste Gelegenheit hatte Philipp Wind, der den Ball aus kurzer Distanz knapp über das Tor setzte. In der 30. Minute war es dann aber so weit: Dennis Strobel spielte einen perfekten Pass auf Philipp Wind, der den Keeper umkurvte und cool zur verdienten 1:0-Führung einschob.