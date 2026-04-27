Heimsieg gegen Zottelstedt - Oberweimar gewinnt 7:0

Mit einem am Ende deutlichen Heimsieg machte unsere Erste am Sonntag einen großen Schritt Richtung Staffelsieg. Gegen die Gäste aus Zottelstedt stand am Ende ein souveränes 7:0 (2:0). Es brauchte jedoch eine gute halbe Stunde, ehe der Ball das erste Mal im Netz zappelte: kurz vor seiner verletzungsbedingten Auswechslung veredelte Ludwig Herzog per Kopf eine Carstens-Vorlage zum 1:0 (31.). Ole Hoffmann stellte nach tollem Spielzug über Richard Herzog und Kakha Dumbadze sowie genialer Vorarbeit von Max Köditz per Schlenzer in den Winkel das 2:0 her (42.). Damit ging es in die Pause.

Die zweite Hälfte wurde dann noch klare gestaltet und es entwickelte sich ein Torfestival für den VfB. Ole Hoffmann erhöhte per Elfmeter in der 58. auf 3:0, nachdem er selbst gefoult wurde. Das 4:0 köpfte ein Gästespieler nach langem Einwurf von Carstens vor Richard Herzog selbst ins Netz (63.). In der 70. nahm Carstens einen Abschlag von Bülling auf, setzte sich gegen zwei Zottelstedter durch und netzte zum 5:0 ein! Ein tolles Tor und zugleich das 30. Saisontor für Tim!!! Das 6:0 erzielte Sebastian Jauß clever flach ins Eck, nachdem nach Ecke Ole Hoffmann Gewühl entstand. Den Abschluss setzte Johannes Kuhn in der 86. Minute nach wunderschönem Spielzug über Köditz, Doppelpass mit Beier und herrlichem Steckpass auf den einlaufenden Kuhn. Am Ende ein verdientes Ergebnis - in der Höhe sicher unerwartet - gegen faire Gäste, denen wir alles Gute wünschen.