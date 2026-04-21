Heimsieg gegen Sissach - Düdingen bleibt im Aufstiegsrennen

2:1 Sieg gegen den SV Sissach – Foto: SCD-Presse

Die Frauen des SC Düdingen empfingen am 4. Spieltag der Rückrunde den SV Sissach. Das Heimteam übernahm von Beginn an die Kontrolle, liess den Ball laufen und nutzte die Räume auf den Aussenbahnen geschickt, während die Gäste tief und kompakt verteidigten. Trotz mehrerer guter Möglichkeiten blieb die Führung zunächst aus.

Nach einer schönen Kombination über die Seite war es schliesslich Kapitänin Lola Corminboeuf, die Düdingen verdient in Führung brachte. Die Antwort der Baslerinnen folgte jedoch überraschend nur zwei Minuten später: Nach einem Freistoss aus dem Halbfeld verteidigte Düdingen zu wenig konsequent und musste den Ausgleich hinnehmen.

Das Heimteam zeigte sich aber unbeeindruckt, blieb seiner Linie treu und suchte weiter den Weg nach vorne. Noch vor der Pause wurde dieser Aufwand belohnt: Alexia Riedo trieb den Ball aus der Defensive an, Lucie Piller legte geschickt ab und Melissa Macheret vollendete zur erneuten Führung.

Auch nach dem Seitenwechsel erspielte sich Düdingen mehrere gute Chancen, doch es fehlte an der nötigen Präzision im Abschluss. In der Folge flachte die Partie etwas ab, ehe frische Kräfte in der Offensive des Heimteams nochmals neuen Schwung brachten. Einer der besten Möglichkeiten vereitelte die Sissacher Torhüterin mit einer starken Parade gegen Tania Neves.

In der Schlussphase kam Sissach nur selten in Ballbesitz, versuchte jedoch nach Ballgewinnen mit direkten, langen Bällen zum Erfolg zu kommen. Düdingen verteidigte konzentriert und brachte den Vorsprung letztlich souverän über die Zeit.

Am Ende stand ein hochverdienter, wenn auch zu knapper 2:1-Erfolg für die Düdingerinnen.