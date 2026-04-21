2:1 Sieg gegen den SV Sissach – Foto: SCD-Presse
Heimsieg gegen Sissach - Düdingen bleibt im Aufstiegsrennen
Frauen 1. Liga Gruppe 1, SC Düdingen - SV Sissach 2:1
von Ronja Brüllhardt · Heute, 20:27 Uhr · 0 Leser
Die Frauen des SC Düdingen empfingen am 4. Spieltag der Rückrunde den SV Sissach. Das Heimteam übernahm von Beginn an die Kontrolle, liess den Ball laufen und nutzte die Räume auf den Aussenbahnen geschickt, während die Gäste tief und kompakt verteidigten. Trotz mehrerer guter Möglichkeiten blieb die Führung zunächst aus.
Nach einer schönen Kombination über die Seite war es schliesslich Kapitänin Lola Corminboeuf, die Düdingen verdient in Führung brachte. Die Antwort der Baslerinnen folgte jedoch überraschend nur zwei Minuten später: Nach einem Freistoss aus dem Halbfeld verteidigte Düdingen zu wenig konsequent und musste den Ausgleich hinnehmen.
Das Heimteam zeigte sich aber unbeeindruckt, blieb seiner Linie treu und suchte weiter den Weg nach vorne. Noch vor der Pause wurde dieser Aufwand belohnt: Alexia Riedo trieb den Ball aus der Defensive an, Lucie Piller legte geschickt ab und Melissa Macheret vollendete zur erneuten Führung.
Auch nach dem Seitenwechsel erspielte sich Düdingen mehrere gute Chancen, doch es fehlte an der nötigen Präzision im Abschluss. In der Folge flachte die Partie etwas ab, ehe frische Kräfte in der Offensive des Heimteams nochmals neuen Schwung brachten. Einer der besten Möglichkeiten vereitelte die Sissacher Torhüterin mit einer starken Parade gegen Tania Neves.
In der Schlussphase kam Sissach nur selten in Ballbesitz, versuchte jedoch nach Ballgewinnen mit direkten, langen Bällen zum Erfolg zu kommen. Düdingen verteidigte konzentriert und brachte den Vorsprung letztlich souverän über die Zeit.
Am Ende stand ein hochverdienter, wenn auch zu knapper 2:1-Erfolg für die Düdingerinnen.
SC Düdingen – SV Sissach 2:1
SC Düdingen: Ophelie Bourgeois, Ronja Brüllhardt (80. Marie Humbert), Lena Maria Schneuwly, Martina Suter, Alexia Riedo, Lola Corminboeuf (C), Ramona Vonlanthen (46. Sophie Ruch), Lucie Piller (62. Tania Alexandra Santos Neves), Lena Hirter (75. Léa Beccarelli), Melissa Macheret (80. Mona Hunziker), Sofia Rocha Fernandes (62. Léana Monnard) - Bank: Léa Béccarelli, Marie Humbert, Tania Neves, Mona Hunziker, Sophie Ruch, Léana Monnard, Michelle Herren (GK) - Es fehlten: Larissa Loretan, Maelle Raetzo (beide angeschlagen), Maria Ferraz (privat), Lina & Delia Aquilino, Rahel Emmenegger (alle Aufgebot anderes Team), Cassy Jacquat (verletzt)
SV Sissach: Vicky Buceta Barrio, Ramona Hasler, Mara Lessa, Vlora Dibrani, Chalia Bläsi, Lena Metzger (63. Celia Spanu), Maria Enz (76. Vivianne Manser), Tamara Zimmermann, Michelle Hofstetter, Luana Pricoli, Lorena Graci - Trainer: Michel Meier - Co-Trainer: Kevin Schaub
Tore: 1:0 Lola Corminboeuf (12.), 1:1 Lena Metzger (14.), 2:1 Melissa Macheret (29.)