Heimsieg gegen SG Kißlegg

SGM Beuren/ Rohrdorf : SG Kisslegg

Zum Spiel in Beuren empfing die SGM, die seit vier Spielen ungeschlagen ist, die SG Kisslegg. Das Spiel begann,erwartbar, sehr intensiv mit mehr Spiel Anteilen für die SGM,die sich mit gefährlichen Standards dem Tor von Kissleg näherte. In der 40. Minute konnte die Heimmannschaft dann auf 1:0 stellen, Ecke Albi Kopfball Fabi. Direkt nach der Halbzeit konnte die SGM auf 2:0 stellen. Noah lässt außen nicht locker und lässt die Kisslegger Abwehr alt aussehen, legt dann quer auf Maxi Hörburger dieser schiebt den Ball stark am kurzen Pfosten am Torwart vorbei. Doch dann kam Kissleg besser ins Spiel und konnte in der 65. Minute durch einen strammen Schuss aus 10 Metern verkürzen. In der 67. Minute konnte dann Kisslegg, durch einen groben Schnitzer der SGM Verteidigung, ausgleichen. Nun war für beide Teams alles drin, wobei die SGM aber immer noch Spielbestimmender war. In der 84. Minute konnte dann Domi Prinz auf 3:2 erhöhen, er eroberte selbst denn Ball, geht ins Tempo, Doppelpass mit Maxi und vollendet dann wuchtig ins lange Eck. In der 90. Minute erlöst Konsti dann die SGM, nach starkem Steckpass von Joni vollendet er dann mit einem Lupfer über den Torwart. Auf diese starke Leistung kann die SGM aufbauen, muss aber die unnötigen Fehler abstellen.