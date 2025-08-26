Heimsieg gegen Oberelchingen

Im zweiten Saisonspiel gelang unserer Mannschaft auf dem heimischen Salachberg der zweite Sieg. Gegen die Gäste aus Oberelchingen startete man erneut konzentriert und engagiert in die Partie. An diesem Sonntag sollten die Zuschauer aber keine so torreiche fulminante Startphase sehen wie gegen Söflingen noch vor einer Woche. Es entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel in denen Torraumszenen eher Mangelware waren. Die Gäste operierten meist mit langen Bällen auf die Außenspieler, welche die Lonseer Defensive sehr gut entschärfen konnte. Auf der Anzeigetafel tat sich dann zum ersten Mal nach einer halben Stunde etwas. Nach einem Sololauf von Daniel Hildermann, mit anschließender Flanke von der rechten Seite, konnte Felix Stammler den Ball zum 1:0 (31.) in den Maschen unterbringen. Der SVL hatte in dieser Phase etwas die Oberhand gewonnen und konnte dann zum moralisch wichtigen Zeitpunkt, quasi mit dem Pausenpfiff, den Vorsprung weiter ausbauen. Nachdem Simon Wörz den mitgelaufenen Julian Schlecker per Querpass bediente, vollendete Julian per platziertem Flachschuss ins linke Toreck zum 2:0 (45. +2).

Im zweiten Durchgang zeigten sich die Oberelchinger etwas offensiver, konnten aber kaum nennenswerte Torchancen kreieren, da die SVL-Defensive um Torhüter Wolfram Bosch weiterhin sicher stand. Mitte der zweiten Hälfte wurde das Spiel dann etwas ruppiger und es gab immer wieder Unterbrechungen nach taktischen Fouls. In diese Phase hinein gelang Kapitän Sven Borst der wichtige Treffer zur Vorentscheidung zum 3:0 (76.). Sein Eckball wurde von einem Gäste Spieler noch leicht abgefälscht und landete unhaltbar im Tor. Als sich Oberelchingen dann kurz vor Schluss durch eine Gelb-Rote Karte selbst in Unterzahl brachte, war die Partie entschieden und Lonsee feierte einen gelungenen Heimspielauftakt.