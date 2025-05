Heimsieg gegen Niederroßla - Oberweimar gewinnt 4:2

Die VfB Herren dominierten das starke Team aus Niederroßla und konnten das Remis aus dem Hinspiel wieder gut machen. Am Ende stand ein 4:2, welches durchaus höher hätte ausfallen können. Besonders die erste Halbzeit agierte der VfB sehenswert und erspielte sich viele gute Chancen. In der 12. Minute spitzelte Ludwig Herzog am Sechzehner den Ball zu Dübler, der den Fuß dran hielt und den Ball sehenswert im Tor unterbrachte - 1:0. Es folgten zahlreiche Angriffe, die Tore verdient gehabt hätten. Doch es musste ein Eigentor her, welches das 2:0 herstellte. Kuhn wurde auf rechts freigespielt, ging mit Tempo in den Sechzehner, legte quer und ein Spieler der Gäste konnte nur ins eigene Tor schießen, da Ole Hoffmann ansonsten Einschuss bereit war (32.). Weitere beste Möglichkeiten wurden vergeben, sodass es fast schmeichelhaft nur mit 2:0 in die Pause ging.

Auch in Halbzeit zwei drückte der VfB auf weitere Tore. Schon in der 54. Minute legte Kuhn super abgezockt auf Ole Hoffmann auf, der sich den Ball noch in Ruhe für einen Volleyschuss vorbereitete - 3:0 (54.). Nur fünf Minuten später pressten Carstens und Dübler auf die Gästeabwehr, Ole Hoffmann erlief einen Rückpass zum Keeper, der sich nur mit einem Foul zu helfen wusste. Den fälligen Elfer verwandelte Hoffmann cool zum 4:0 (59.). Die Gäste bekamen in der 64. Minute einen strittigen Strafstoß zugesprochen, den Neumann sicher verwandelte. Der VfB wechselte dann munter durch und der Spielfluss ging etwas verloren. Kurz vor Ende nutzten die Gäste einen Abwehrfehler in der 89. Minute zum 2:4. Der Jubel beim VfB war groß und der Dank gilt den Fans und den Spielern der A-Jugend sowie Zweiten, die vorher schon spielen mussten und nochmal im Kader waren.