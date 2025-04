Heimsieg gegen Mellingen - Oberweimar gewinnt 4:1

Nach dem unglücklichen Remis im Hinspiel, wollten unsere Herren zu Hause unbedingt den Sieg einfahren. Am Ende gelang dies mit einem souveränen 4:1. Von Beginn an spielte der VfB sicher nach vorne. Die Gäste beschränkten sich auf defensives Arbeiten. Fast wurde dies belohnt, als Herzog wegrutschte und ein Mellinger nur knapp an Wenks Kasten vorbei schoss. Nachdem zwei strittige Elfmetersituationen nicht gegeben wurden und erste Aufregungen entstanden, folgte in der 22. Minute die verdiente Führung. Nach Hoffmann-Ecke stieg Carstens hoch, der Ball wurde seitlich abgewehrt und Mustafa nickte herrlich ein - 1:0. Nur acht Minuten später dann das 2:0. Nach Foul an Carstens schoss Ole Hoffmann den Elfmeter souverän ins linke obere Eck. Der Rest der ersten Hälfte wurde ganz stark zu Ende gespielt und es ging verdient mit 2:0 in die Pause.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit war die schwächste Phase des VfB. Teilweise leichtsinnig wurden Bälle hergeschenkt und die Gäste kamen nicht unverdient zum 2:1 Anschluss (49.). Allerdings stellte Johannes Kuhn nach toller Vorarbeit über Richard Herzog (langer Ball) und Fabian Thiene (Pass in den Rückraum) das 3:1 her (62.). In der 86. Minute erhöhte er per direkter Ecke sogar auf 4:1, nachdem Richard Herzog aus der eigenen Hälfte (!) den gegnerischen Keeper per Schuss testete und dieser nur zur Ecke abwehren konnte.

Am Ende ein verdienter Sieg gegen starke Gäste. Ein Dank gilt den vielen Zuschauern. Kommende Woche steht das schwere Auswärtsspiel in Legefeld an.