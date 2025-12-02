Heimsieg gegen Magdala - VfB ist Herbstmeister

Unsere 1. Herren konnten im Heimspiel gegen Magdala einen souveränen Erfolg einfahren und stehen nach der Hinrunde als Herbstmeister fest. Mit einem ungefährdeten 7:0 war der Nachmittag zum 1. Advent eine klare Angelegenheit. Ole Hoffmann eröffnete nach toller Einzelaktion über Links den Torreigen. Marko von der Weth hatte ihn in Position gespielt - 1:0 (5.). Max Köditz erhöhte nach tollem Spielzug über Kuhn letztlich Carstens auf 2:0 (8.). Tim Carstens netzte zum 3:0 nach einer Hoffmann Ecke (38.). Mit dem Ergebnis ging es in die Pause.

Tim Carstens erzielte dann zwei weitere Tore jeweils nach Ecken von Ole Hoffmann (49. und 62. Minute) - 5:0. Der VfB ließ den Ball das gesamte Spiel wunderbar laufen und Magdala verteidigte tapfer. Das 6:0 schoss dann Youngster Lenny Prohl mit tollem Distanzschuss nach Querpass von Kakha Dumbadze (66.). Kurz vor seiner Auswechslung erhöhte Carstens dann noch auf 7:0 nach Flanke von Johannes Kuhn nach einem schönen Spielzug über Ahmad Mustafa (69.). Der eingewechselte Sebastian Jauß hatte noch zwei super Möglichkeiten, scheiterte aber am Gästekeeper. Somit endete das Spiel verdient mit 7:0 und wir bedanken uns bei den zahlreichen Zuschauern sowie den fairen Gegnern!