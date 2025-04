Heimsieg gegen Magdala - Oberweimar gewinnt 4:1

Mit einem - am Ende souveränen - Sieg gegen den ehemaligen Kreisoberligisten aus Magdala, gelang am Sonntag die Revanche für das unnötige Remis vom Hinspiel. Bei sommerlichen Temperaturen zog es einige Zuschauer auf den Lindenberg und sie sahen ein munteres Treiben, ein faires Spiel und einige Tore zu sehen. Das erste direkt nach wenigen Minuten, als Köditz Schuss noch abgewehrt wurde, doch Tim Carstens im Nachsetzen zur frühen Führung einschoss. Danach agierte der VfB zwar souverän, konnte jedoch diese Überlegenheit nicht in Tore ummünzen. Alles, was aufs Tor kam, wehrte der starke Keeper der Gäste ab. Die Krönung war eine Rettungstat gegen Mustafa aus kürzester Distanz oder eine Parade gegen Ole Hoffmann, der sehenswert per Volleyschuss ins Eck abzog. So ging es mit der verdienten Führung in die Pause.