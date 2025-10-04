Heimsieg gegen Kromsdorf - Oberweimar gewinnt 6:1

Den ersten Teil des Doppelspieltages konnten unsere Herren durchaus positiv gestalten. Am Ende schlug unser Team den Kreisoberligaabsteiger aus Kromsdorf mit 6:1. Die erste Halbzeit gestaltete der VfB extrem souverän und die Gäste konnten keine Torchance verzeichnen. Der erste Knaller kam von Tim Carstens - ein Hammer an die Latte. Ole Hoffmann eröffnete dann nach schönem Freistoß von Julius Beier wundervoll mit dem 1:0 (12.) den Torreigen. Auch das 2:0 (37.) durch Carstens bereitete Beier mustergültig vor - ein toller Diagonalball und Carstens behielt die Ruhe, saugte den Ball an und netzte ein. Nach einer Hoffmann-Ecke erhöhte Carstens per Kopfball auf 3:0 (44.).

Der Beginn der zweiten Halbzeit war dann eine unnötig schwache Phase des VfB. Der Anschlusstreffer war die Folge - 3:1 (47.). Doch die eingewechselten Prohl und Jauß zündeten sofort und sorgten für schnelle VfB Tore. Zunächst spielte Richard Herzog wunderbar lang auf Jauß, der den Keeper überlupfte, der Ball kam von der Latte zurück und Prohl netzte ins leere Tor ein (4:1, 67.). Nur drei Minuten später legte Jauß auf Prohl ab, der zu Fall gebracht wurde und Ole Hoffmann nutzte den fälligen Elfmeter zum 5:1 (70.). In der 85. Minute zog Hoffmann nochmal unnachahmlich ins lange Eck ab - 6:1 nach Ablage Damien Menzel.

Vor rund 150 Zuschauern bei bestem Wetter konnte also der erste wichtige Schritt am Wochenende getan werden. Schon Sonntag geht es jedoch zum Spitzenspiel nach Zottelstedt.