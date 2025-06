Heimsieg gegen Heldenfingen sichert Platz 4 ab!

Im letzten Spiel der Saison, in dem man selbst maximal Platz 4 noch absichern konnte, entwickelte sich von Anfang an ein Fußballspiel mit hohem Tempo und gutem Niveau. Die erste Chance hatten die Gäste gleich nach zwei Minuten, doch der Schuss wurde zur Ecke geblockt. Auch in der Folge blieb die SG leicht spielbestimmend, die besseren Chancen hatte aber unsere Mannschaft. Janik Mittelbachs Schuss wurde von Keeper Lindel entschärft und auch Eckstein und Maliqi hatten Torchancen. Mitte der ersten Halbzeit wurde es auch für 08-Torhüter Bauder einige Male gefährlich, doch meistens stand man hinten sicher und konnte zumindest die ganz klaren Einschussmöglichkeiten verhindern. Torlos ging es in die Pause. Nach dem Seitenwechsel konnte man immer wieder im Umschaltspiel gefährlich werden und aus einer dieser Szenen fiel das 1:0. Mittelbach kam in der Mitte noch an den Ball und legte diesen perfekt für Eckstein vor, der aus 40 Metern alleine auf das gegnerische Tor zulief und den Ball cool versenkte. Nur drei Minuten später hatte Maliqi die große Chance auf 2:0 zu stellen, schoss den Ball aber aus 10 Metern über das Tor. Die SG war nun hinten sehr anfällig und man nutzte diese Chancen jetzt auch konsequent. Nach Querpass von Feuchter war es erneut Maliqi, der völlig allein in der Mitte stand und diesmal ruhig blieb und den Ball über die Linie schoss. SG-Torjäger Acikgöz konnte allerdings wenige Minuten später den Anschlusstreffer erzielen, was kurzzeitig noch einmal Spannung auslöste. In der 76.Minute war das Spiel weitgehend gelaufen, als Feuchters Flanke in der Mitte mit dem eingewechselten Jonas Ilg einen perfekten Abnehmer zum 3:1 fand. In der Schlussviertelstunde ging es dann hin und her, vor allem aufgrund einiger Konterszenen war man dem 4:1 aber näher als die SG dem Anschluss. Letztlich passierte nichts mehr und man konnte Janik Mittelbach in seinem letzten Spiel für den FV 08 gebührend verabschieden. Der Sieg und damit Platz 4 war am Ende damit auch unter Dach und Fach.