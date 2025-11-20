Heimsieg gegen FC Anzing-Parsdorf

Von Beginn an gelang es, dem SVHD das Geschehen weitestgehend zu kontrollieren und kam nach 15 Minuten zur ersten Großchance, in dem Marius Keller brandgefährlich vor dem gegnerischen Tor auftauchte, der Anzinger Keeper jedoch per Fußabwehr parierte. Unmittelbar darauf verfehlte Jamil Touré bei einem Distanzschuss denkbar knapp. Kurz nachdem die Gäste ebenfalls zu ihrer ersten Tor Annäherung vordrangen schafften die Dagelfinger den Führungstreffer. Ludwig Schwarz, Jamil, Touré und Marius Keller wurden die treibenden Kräfte welche Ediz Ofli freie Schussbahn verschafften. Diesmal konnte der Torwart den flachen Schuss nicht mehr vollends parieren und somit kullerte der Ball zum richtungsweisende 1:0 ins Netz. Dieses Ergebnis hielt bis zur Pause bestand.

Mit Wiederanpfiff intensivierten die Dagelfinger nochmals den Druck. So hätte man schnell nachlegen können. Ludwig Schwarz zwang dabei den gegnerischen Torhüter erneut zu einer Fußabwehr im letzten Moment. Weiter ging es mit einer Bilderbuch Kombination über Alexander Stöckel sowie Wilm Häring doch Alexander Stöckel jagte den Ball dann über das Tor. Zudem hielt die Defensive um Marius Fülling, Andreas Duschel, Maximilian Paul und Ludwig Schwarz, derzeit mit den wenigsten Gegentreffer der Liga belastet, den Angriffsbemühungen immer wieder gekonnt stand. Einmal musste der SVHD aber doch mächtig bangen. Eine Anzinger Ecke verursachte erhöhte Konfusion, die schließlich Maximilian Paul aufgrund einer Klärung kurz vor der Torlinie beenden konnte. Ansonsten waren im zweiten Spielabschnitt oftmals Mittelfeld-Regisseur Andreas Stöckel sowie Ediz Ofli aufgrund vieler Balleroberungen für die weitestgehende Dominanz des SVHD verantwortlich. Dadurch entstanden weitere Tormöglichkeiten, mit denen die Daglfinger aber viel zu großzügig umgingen. So stand die Partie bis kurz vor Schluss auf Messers Schneide, ehe die Entscheidung entstand. Der Bärenstarke Ofli behauptet sich dabei gegen einige Gäste-Abwehrspieler. Seine Vorlage veredelte, der sehr belebende Joker Xaver Meyer zum 2:0. Somit war der verdiente Sieg unter Dach und Fach.