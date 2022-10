Heimsieg gegen die SGM – SC Staig nun Tabellenführer

Was für eine gigantische Saison spielen eigentlich unsere Jungs in der Bezirksliga: Schon der 7. Sieg im zehnten Spiel bedeutet nun auch die Tabellenführung für die Hille-Elf. Durch das 2:0 gegen die SGM Aufheim-Holzschwang machten unsere Bezirksliga-Kicker - nach dem Sieg unserer Zweiten - einen 6-Punkte-Spieltag im heimischen Fußballpark komplett. Wiederum top eingestellt drückte unsere Elf bereits schon früh auf die Führung. In der Startviertelstunde wurden die Gäste förmlich überrannt, die Staiger Offensive brannte ein richtiges Feuerwerk ab und führte nach 15 Minuten schon mit 2:0. Die Torschützen auf unserer Seite waren Silvan Laib (11.) und Marco Nohr (15.), welche jeweils goldrichtig standen und nur noch einschieben mussten. Besonders Jule Rauner war hier der Unruheherd und machte mächtig Dampf: Zwei sensationelle Vorbereitungen vor den Toren unterstrich schon früh seine starke Leistung. Die SGM brachte es über die komplette Spielzeit zu keiner nennenswerten Großchance, da die SCS-Defensive wiederum wie eine Eins stand und nichts zu ließ. Der SCS versäumte die Vorentscheidung in Durchgang eins, sodass auch noch gehörig Spannung für die zweite Hälfte blieb. Hier flachte die Partie über weite Strecken ab und das Spiel fand meist im Mittelfeld statt. Gefühlsmäßig steckte die Hille-Elf etwas zurück und hatte zu Ende des Spiels noch weitere Gelegenheiten, die der starke Keeper der Gäste gekonnt entschärfte oder ein Abwehrbein dazwischen war. So blieb es bei einem nie gefährdetem Heimsieg unserer Jungs, was gleichbedeutend die Tabellenführung bedeutet. Kompliment wieder an das Kollektiv, welches es aktuell jedem Gegner schwer macht gegen den SCS zu punkten. Im Übrigen lieferte der Unparteiische Koray Aydin vom SV Ballendorf eine unglaublich souveräne Leistung an der Pfeife ab, welche vom Staiger Publikum nach dem Abpfiff mit anerkennendem Applaus kommentiert wurde. Glückwunsch zu diesem beeindruckenden Auftritt als Spielleiter.