Heimsieg gegen die Lemper

Unsere Jungs starteten sehr konzentriert und konnte die erste Halbzeit die Vorgaben des Trainers umsetzen. Hinten dicht und vorne mit schnellen und robusten Leuten den Abschluss suchen. So war es auch, Atakan, Emirhan und Dominique konnten die Abwehr ein um andere mal beschäftigen. Ein Schuss von Dominique knallte an den Pfosten, den Nachschuss nahm Atakan und wurde von den beinen geholt, was leider der sehr gute Schiedsrichter aus dem Weilburger Raum nicht Pfiff. In der 41. Minute machte es Emirhan besser und konnte zum fälligen 1:0 einschieben.

Vor der Pause hatten die Gäste aus Lemp zwei gute Möglichkeiten, den einen konnte der überragende Paul Sauer zunichte machen, der andere knallte an die Latte. In der zweiten Halbzeit versuchte Lemp mit langen Bällen, hatte aber keine Möglichkeiten die Abwehr in Bedrängnis zu bringen, dafür standen die heute sehr gut. Auf der anderen Seite öffneten für unsere Jungs Konter Möglichkeiten die liegen gelassen wurde. Dominique Dearbone konnte aber so eine Möglichkeit einnetzen und die Jungs und Zuschauer beruhigen, das 3:0 durch ein Foulelfer von Housseyn Chaib war dann die Entscheidung. Am Ende hätte es höher ausgehen können, wenn in der zweiten Hälfte zu Chancen besser ausgespielt wären.

https://staige.tv/video/165248/highlight