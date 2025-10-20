Heimsieg gegen den Tabellenführer

Bei idealen Bedingungen startete die zweite Mannschaft des TV Bad Grönenbach hochkonzentriert in die Partie gegen den FSV Lamerdingen II. Mit dem Anpfiff war spürbar, dass die Jungs heiß auf die drei Punkte waren. Bereits in den ersten 20 Minuten erspielte sich der TVG drei klare Torchancen – einzig die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor fehlte noch. Doch davon ließ sich die Mannschaft nicht beirren und belohnte sich schließlich in der 22. Minute: Simon Endres traf zur verdienten 1:0-Führung.

In der Pause musste der angeschlagene Jannick Bertele raus. Für ihn kam ein erfahrener Mann auf den Platz: Thomas Moritsch. Die Ansage in der Kabine war deutlich – weiter Druck machen, Pressing durchziehen und nicht nachlassen.

Die Trainer verzichteten zunächst bewusst auf Wechsel, mussten jedoch verletzungsbedingt reagieren – Godwill konnte nicht weitermachen, für ihn kam Florian Henkel ins Spiel. Trotz der Umstellung blieb Bad Grönenbach klar spielbestimmend. Dennoch war auf Keeper Laurin Verlass, der bei den wenigen Gegenstößen der Gäste souverän zur Stelle war. Mit einer hochverdienten 1:0-Führung ging es schließlich in die Halbzeit.

Und die Mannschaft setzte genau das um:

• 50. Minute – 2:0: Tobi Wilhelm vollendete eiskalt.

• 53. Minute – 3:0: Niklas Bierwagen traf endlich und sorgte für grenzenlosen Jubel.

• 59. Minute – 4:0: Youngster Tobi Metz setzte den nächsten Treffer und krönte die stärkste Phase des Spiels.

Innerhalb von nicht einmal zehn Minuten überrollte Bad Grönenbach den Gegner – ein klares Zeichen, dass die Halbzeitansprache Wirkung zeigte.

In der 60. Minute feierte dann Luca Endres nach krankheitsbedingter Pause sein Comeback. Kurz darauf, in der 64. Minute, musste der bereits am Vortag in der A-Jugend geforderte Valentin Sonntag raus – Alexander Fischer übernahm. Durch die Umstellungen entstand kurzzeitig Unordnung, die Lamerdingen in der 67. Minute zum 4:1-Anschlusstreffer nutzte. Die Gäste witterten noch einmal Hoffnung und erhöhten den Druck.

Etwa 15 Minuten lang lieferten sich beide Teams einen intensiven Schlagabtausch, ohne etwas zu verschenken. Doch dann setzte Grönenbach den Schlusspunkt:

• 81. Minute – 5:1: Florian Henkel traf und machte endgültig den Deckel drauf.

In den letzten Minuten spielte der TV Bad Grönenbach II das Ergebnis souverän herunter und sicherte sich völlig verdient die drei Punkte. Eine starke Mannschaftsleistung, ein beeindruckender Torlauf in Halbzeit zwei – und ein Heimsieg, der zeigt, welches Potenzial in dieser Truppe steckt.