Heimsieg gegen den Tabellenführer!!

Mit dem AC Milan Heidenheim hatte man am Sonntag den bisherigen Spitzenreiter der Kreisliga B4 zu Gast. Von Beginn an machte man viel Druck und versuchte über die schnellen Außenspieler, den AC Milan zu Fehlern zu zwingen. Das 1:0 fiel dann bereits in der 5.Minute, als Siekmann über die rechte Seite angespielt wurde und aus gut 16 Metern abziehen konnte. Sein Schuss wurde noch leicht abgefälscht und machte es so für den gegnerischen Torhüter sehr schwierig zu halten. Nur 5 Minuten später konnte Torhüter Nico Peiker eine Flanke der Gäste anfangen und mit einem Abschlag sofort Felix Kaiser auf die Reise schicken. Dieser ließ noch geschickt den Torwart aussteigen und machte eiskalt das 2:0. Nun machte der AC mehr fürs Spiel und kam auch einige Male vor das Unterkochener Tor, meistens aber eher durch eklatante Fehler im Aufbau- bzw. Abwehrspiel. Nico Peiker war mit hervorragenden Paraden aber immer zur Stelle und hielt die null für die Heimelf. Nach dem Seitenwechsel gab es weiterhin Chancen für die Gäste, doch das ein oder andere Mal war sicher auch etwas Glück dabei, dass es nicht 2:1 stand. Auf der anderen Seite hatte man einige Kontergelegenheiten, um das 3:0 erzielen, doch es blieb lange beim aktuellen Spielstand. Erst kurz vor Schluss wurde Felix Knaus im gegnerischen Strafraum von den Beinen geholt und es gab Elfmeter. Die Chance zur Entscheidung nutzte Sokol Lutfiu sicher. Er setzte seiner starken Leistung noch das „Sahnehäubchen“ auf, indem er fast mit dem Schlusspfiff per Freistoß aus über 20 Metern den 4:0-Endstand erzielte. Insgesamt eine Top-Leistung unserer Mannschaft gegen einen starken Gegner aus Heidenheim.