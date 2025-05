Heimsieg gegen den Tabellenführer

Es entwickelte sich von Minute Eins an ein rasantes Spiel. Die SG startete sehr gut in die Partie und kam immer wieder über die rechte Seite zu guten Angriffen. So hatte die SG auch die ersten beiden Chancen der Partie. Der SV Endingen war natürlich selber stets gefährlich. Immer wieder versuchten Sie durch schnelle Doppelpässe und Verlagerungen Ihre Außenbahnspieler einzusetzen. Die SG Abwehr um Bürkin, Franz, Geisert und Gutjahr stand jedoch gut und konnte meistens die entscheidenden Zweikämpfe gewinnen. In der 15. Minute preschte ein Endinger Angreifer dann über die linke Seite durch, seine Hereingabe konnte Bojaj dann wuchtig im unteren Eck versenken. Die SG schüttelte sich kurz und spielte dann aber munter weiter nach vorne. Keine fünf Minuten später konnte K. Herter dann ausgleichen. Nach schönem Angriff über Bürkin und Gordijenko verwandelte Herter eine Hereingabe im rechten Toreck. Nach dem Ausgleich entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel mit weiteren Möglichkeiten auf beiden Seiten, vor der Pause sollte allerdings nichts mehr passieren.



In Durchgang Zwei änderte sich zu Beginn an nicht viel, beide Teams wollten das Tempo hochhalten. Die ersten Chancen konnten die Gäste aus Endingen verbuchen, doch Ziser war zur Stelle. Danach kam die SG wieder besser in die Partie und erhöhte den Druck. In dieser Phase hatten Adetoro und Hodel überhand im Mittelfeld und der Tabellenführer probierte es oftmals mit langen Bällen. Doch die gesamt Verteidigung der SG am heutigen Tag war sehr gut. Die erste Chance im zweiten Durchgang für die SG hatte Althauser, sein Schuss im 5-Meter-Raum wurde jedoch geblockt. SG Coach Haxhija wechselte nun und brachte mit Hepp, Tsaxarra und Kaya frische Kräfte. In der 82. Minute wurde es dann kurios. Nach einem Eckball verlängerte Bürkin per Hacke auf Adetoro. Seinen Schuss konnte der Gästekeeper zwar abwehren, doch der Schiedsrichter entschied auf Tor, da die Parade hinter der Linie stattgefunden haben soll. Der Jubel bei der SG war groß. Wissert auf Seiten der Endinger beschwerte sich etwas zu deutlich beim Schiedsrichter und sah noch in der gleichen Situation die Ampelkarte. Kurz vor Ende konnten Stammler und Celik nach überstandenen Verletzungen auch noch ein paar Minuten sammeln. Die dezimierten Gäste versuchten am Schluss nochmal alles um ein Unentschieden mitzunehmen – vergeblich.



Die SG Wasser/Kollmarsreute gewinnt zu Hause gegen den Tabellenführer aus Endingen und hat nun 9 Punkte Vorsprung auf Zähringen, die aktuell den ersten Abstiegsplatz belegen. Nächste Woche empfängt die SG dann zum dritten Heimspiel hintereinander den SC Holzhausen.