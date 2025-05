Heimsieg gegen den FC Hirschhorn

(LZ) Im Nachbarschaftsduell traf gestern die SG Rockenau im vorletzten Heimspiel auf den Nachbarn aus Hirschhorn. Die Vorzeichen waren klar: Mit einem Heimsieg konnte die Heimelf im dritten Jahr nach dem Abstieg die Rückkehr in die A-Klasse feiern.



In der 4. Spielminute gab es aber erstmal einen Stimmungsdämpfer: Ein schnell ausgeführter Freistoß aus dem Halbfeld überraschte die Rockenauer Hintermannschaft und der ehemalige VfB-Torjäger Uzun konnte bei seinem Debüt für die Hirschhorn aus knapp 10 Metern sehenswert einköpfen.

Die Heimelf reagierte jedoch schnell. Ein langer Ball konnte von einem Hirschhorner Abwehrspieler unzureichend geklärt werden. Roman Rau nutzte die Gelegenheit und umkurvte den herausgeeilten Hirschhorner Torspieler. In der 17 Minute folgte der nächste Dämpfer für die Heimelf. Spielertrainer Bock musste verletzungsbedingt ausgewechselt werden.

In der weiterhin ausgeglichenen Halbzeit konnte sich der junge Hirschhorner Torsteher zweimal mit sehenswerten Paraden gegen Abschlüsse von Dick auszeichnen. Kurz vor dem Halbzeitpfiff des ausgezeichnet agierenden Schiedsrichters Lukas Hanser (SG Untergimpern) war jedoch auch er machtlos. Eine Flanke von Nierychlo nutzte der in dieser Saison oft glücklose Popek mit einer sehenswerten Volleyannahme zum 2:1.



Die zweite Halbzeit begann zerfahren. Die Gäste aus Hessen dezimierten sich in der 56. Minute selbst, als der bereits verwarnte Albert durch ein hartes Einsteigen im Mittelfeld gegen Schneider die Ampelkarte kassierte.

Die Rockenauer konnten die Überzahl jedoch nicht nutzen, und es blieb ein Spiel auf Augenhöhe. Zwischen der 60. und der 70. Minute verpassten wiederum Dick und Demirci aus spitzem Winkel.

In der 73. Minute konnte Dick den Ball in der Hirschhorner Hälfte erobern und ihn auf Rau quer legen. Dieser umspielte den Hirschhorner Torwart und netzte zum 3:1 ein.

In der letzten Viertelstunde konnte man weitere Hirschhorner Angriffe überstehen und durch die Einwechslung des Rockenauer “Sturmtanks” Eichner für weitere Entlastung sorgen. So verpasste Muslumov eine weitere Großchance.



Nach dem Abpfiff waren den weiteren Feierlichkeiten keine Grenzen gesetzt und die SG jubelte über die Rückkehr in die A-Klasse Heidelberg.





22.05.25