Heimsieg gegen Bielen – starke Reaktion der Mannschaft

Am Wochenende stand ein Heimspiel gegen Bielen auf dem Programm. Nach den letzten beiden Spielen, in denen wir spielerisch unter unseren Möglichkeiten geblieben sind, wollten wir unbedingt zu unserer gewohnten Stärke zurückfinden und unser Spiel wieder konsequent durchziehen.

Uns war bewusst, dass mit Bielen ein unangenehmer, keineswegs schwacher Gegner auf uns zukommt – also keine leichte Aufgabe. Doch von Beginn an waren wir hochkonzentriert, haben uns gute Chancen erspielt und waren sofort im Spiel. Auch Bielen setzte einige gefährliche Nadelstiche, blieb jedoch ohne Torerfolg. In der 40. Minute gelang uns schließlich die verdiente Führung – wenn auch etwas glücklich durch ein Eigentor der Gäste. Mit diesem 1:0 ging es in die Halbzeitpause.