Heimsieg gegen Auleben – Bleicherode zeigt starke Teamleistung

Letzten Spieltag stand für uns das schwere Heimspiel gegen Auleben auf dem Programm. Von der ersten Minute an war klar: Wir wollen den Gegner hoch anlaufen und gleich Tempo machen – und das hat überragend funktioniert!

Schon in der 5. Minute belohnten wir uns: Niklas Ernst setzte den gegnerischen Torwart energisch unter Druck, zwang ihn zum Fehler und verwandelte eiskalt zur frühen 1:0-Führung. Genau der Start, den wir uns erhofft hatten! Wir blieben weiter dran, hielten die Intensität hoch und spielten uns tolle Chancen heraus. In der 14. Minute erhöhte Patrice Müller nach einer klasse Flanke von Ludwig Meyer auf 2:0. Nur kurze Zeit später legte erneut Meyer mustergültig auf – dieses Mal für Lucas Engelhardt, der per Kopf das 3:0 erzielte (35.). Und noch vor der Pause legte Engelhardt nach: Nach einer schönen Kombination über Robert Merfert köpfte er die Flanke zum 4:0 ins Netz (41.). Mit einer souveränen Führung ging es in die Kabine.

Nach dem Seitenwechsel ließen wir es etwas ruhiger angehen und kontrollierten das Spiel clever. Auleben kam in der 56. Minute nochmal zum 4:1, versuchte danach mehr Offensivdruck aufzubauen – doch unsere Jungs hielten stark dagegen. In der 61. Minute machte erneut Niklas Ernst mit einer überragenden Einzelleistung den Deckel drauf: Mit einem Hammer in den Winkel stellte er den 5:1-Endstand her. Danach hatten wir das Spiel im Griff und spielten den Heimsieg souverän nach Hause.