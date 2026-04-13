Heimsieg gegen Apolda 2. - Oberweimar gewinnt 6:1

– Foto: VFB Oberweimar

Gegen die starke Landesklasse-Reserve aus Apolda gewannen unsere Herren am Sonntag mit 6:1. Unser Team legte los wie die Feuerwehr und überrannte den Gegner förmlich. In der 2. Minute nutzte Ole Hoffmann einen sehenswerten Pfostenschuss von Johannes Kuhn zur 1:0 Führung. Nur vier Minuten später nagelte Richard Herzog einen Ball fast von der Mittellinie über den Apoldaer Keeper zum 2:0 rein. Das 3:0 besorgte Tim Carstens per Kopf nach toller Hereingabe von Richard Herzog bereits in der 8. Spielminute! Apolda kam nach einer unnötigen Ecke völlig frei zum Kopfball - 3:1 (16.). Doch die passende Antwort fand wieder Ole Hoffmann per Abstauber zum 4:1 nach einer Hereingabe von Flo Rammelt (19.). Die erste Halbzeit gehörte komplett dem VfB. Doch die Gäste aus Apolda kämpften stetig tapfer, spielten robust und suchten zu Beginn der zweiten Halbzeit auch wieder die Wege nach vorne. Sie schafften es, dass unsere Herren etwas den Faden verloren und unruhiger wurden. Doch beste Möglichkeiten ergaben sich für Carstens, Hoffmann und Köditz. Ein Tor von Ludwig Herzog wurde wegen vorherigem Handspiel weggepfiffen.

So war es letztlich Tim Carstens in der 75. Minute, der das 5:1 nach toller Balleroberung von Ole Hoffmann per sattem Schuss unter die Latte besorgte. Den Abschluss setzte Johannes Kuhn mit dem 6:1 nach Vorarbeit von Carstens (90.). Wir danken dem sehr souveränen Schieri-Trio, den fairen Gästen sowie den Zuschauern. Kommende Woche steht das Heimspiel gegen Großobringen auf dem Programm.