🔴⚪ Heimsieg für unsere Zweite! 💪🔥

Der TSV Weilheim II gewinnt ein intensives Heimspiel gegen die SGEH II mit 2:0 und sichert sich damit den ersten Meister-Matchball der Saison! 👀🏆

Nach der zweiwöchigen Pause merkte man unserer Mannschaft zunächst die Anspannung an. Gegen tief stehende Gäste tat sich der TSVW lange schwer, klare Chancen herauszuspielen. Mit viel Ballbesitz und Geduld arbeiteten sich die Weilheimer aber immer besser ins Spiel. 💥