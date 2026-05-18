🔴⚪ Heimsieg für unsere Zweite! 💪🔥

Der TSV Weilheim II gewinnt ein intensives Heimspiel gegen die SGEH II mit 2:0 und sichert sich damit den ersten Meister-Matchball der Saison! 👀🏆
Nach der zweiwöchigen Pause merkte man unserer Mannschaft zunächst die Anspannung an. Gegen tief stehende Gäste tat sich der TSVW lange schwer, klare Chancen herauszuspielen. Mit viel Ballbesitz und Geduld arbeiteten sich die Weilheimer aber immer besser ins Spiel. 💥
Der verdiente Dosenöffner fiel dann durch David Giss, der in der 67. Minute zur umjubelten Führung traf! ⚽🔥 Kurz darauf musste unsere Zweite nach Gelb-Rot gegen Igor Zivkovic in Unterzahl weiterspielen, zeigte jedoch echte Spitzenmannschaft-Mentalität 💪
Den Schlusspunkt setzte Enis Handanagic mit einem stark ausgespielten Konter zum 2:0-Endstand in der 76. Minute! 🚀⚽
Damit fehlt unserer Zweiten nur noch EIN Punkt zum Aufstieg! 🔴⚪
⚽ Tore:
1:0 David Giss (67.)
2:0 Enis Handanagic (76.)
🟨🟥 Gelb-Rot: Igor Zivkovic (73.)
#tsvweilheim #junggemeinsamjetzt #letsgo #dnaweilheim