HEIMSIEG FÜR #FSVZWEITE WACKELT KURZ

Einen spannenden Südschlager erlebten die zahlreichen Zuschauer am Samstagmittag, bei dem die Hausherren am Ende verdiente drei Punkte einsammeln und dennoch lange zittern müssen. Mit dem besseren Beginn waren die Hausherren zur Stelle, doch jubelten die Gäste nach 13 Minuten. Einmal unachtsam spielte sich der letztjährige Staffelsieger durch und der Ball lag zu einfach im Tor der Hausherren.

Doch im direkten Gegenzug jubelte der FSV. Der Schuss von Geburtstags-Steinbach wurde nach vorn geklatscht und Zuravlev schoss überlegt aus 20m zum Ausgleich ein. In der Folge waren die Hausherren die aktivere und bessere Mannschaft, hatten durch Schulze die Großchance zum 2:1, ehe allen Zuschauern der Atem stockte und die Gäste einen Fehler nicht nutzen konnten. Der Ball rollte knapp vor der Torlinie am Tor vorbei. Im gegnerischen Strafraum entwickelte sich ein kleines Handballspiel, als den Hausherren erst ein Handelfmeter verwehrt wurden, aber fünf Minuten vor der Pause beim zweiten Handspiel geahndet wurde. Schulze verwandelte sicher zum 2:1. Und die Hausherren wollten vor der Pause noch mehr. Eine Flanke von Kanter brachte Wienholz im Fünfer an den Ball vor dem Verteidiger und es stand 3:1 zur Pause.

Nach der Pause brachten die Hausherren den Schwung wieder mit auf das Feld und vergaben durch Schulze den nächsten Treffer. Wienholz machte es besser und setzte einen strammen Schuss über den Torwart hinweg aus 25m zum 4:1 in die Maschen. Nachdem Zuravlev an den Pfosten köpfte beruhigte sich die Partie etwas und die Wechselfenster wurden genutzt. Eigentlich schienen sich beide Mannschaften mit dem Ergebnis abgefunden zu haben, doch die Wechsel bei den Hausherren taten der Mannschaft nicht gut.

Ein Abstimmungsfehler in der Verteidigung brachte Torjäger Brundtke in den Abschluss und das 4:2 stand in den Büchern. In der folgenden typischen „Kampf um den Ball“-Szene verpasste es der Unparteiische eine Tätlichkeit gegen die Gäste zu ahnden und brachte damit noch etwas Feuer in die Schlussphase. Der eigentlich vom Platz zu stellende Cermak durfte zwei Minuten vor dem Ende an den Strafstoßpunkt, als Cramer Brundtke haltend zu Boden brachte.