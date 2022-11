Heimsieg für die SG 1945 Dielheim!

In der ersten Halbzeit war es auf beiden Seiten ein sehr zerfahrenes Spiel. Sowohl bei den Gästen als auch bei den Hausherren waren viele Fehlpässe im Aufbauspiel vorhanden, sodass die Partie hauptsächlich im Mittelfeld stattgefunden hatte. Torchancen waren Mangelware – ein typisches 0:0 Spiel. So ging es dann auch mit einem torlosen Unentschieden in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel kam dann etwas mehr Schwung in die Partie. Die SG kam besser aus den Kabinen und übernahm zunächst die Spielkontrolle. In der 64. und 66. Spielminute dann der Doppelschlag für die SG. Nachdem Marco Jochim den Führungstreffer erzielte, legte Jeremy Stadter nur zwei Minuten später mit dem nächsten Treffer nach. Eine sichere 2:0 Führung, die bis zu diesem Zeitpunkt auch verdient war. Danach ließ die Leistung der SG etwas nach, sodass die Eberbacher besser in die Partie kamen. Die Gäste wechselten in der 79. Spielminute gleich viermal, was auch direkt fruchtete. Eberbach übernahm das Spielgeschehen und drängte die SG in ihre eigene Hälfte. Folgerichtig musste Dielheim den Anschlusstreffer einstecken, wodurch das Spiel nochmals spannend wurde. Der ESC drängte weiter auf den Ausgleichstreffer. Mit einem Pfosten- und einem Lattenschuss hatten die Hausherren großes Glück, nicht den zweiten Gegentreffer kassiert zu haben. Am Ende war es dann noch der eingewechselte Robin Rausch, der den Sack zu machte und zum 3:1 erhöhte. Kurz darauf war dann Schluss und Dielheim gewann mit einem Zwei-Tore-Unterschied.