Heimsieg für den TSV Egmating

In einem spannenden Punktspiel dominierte der TSV Egmating den TSV Ebersberg II und sicherte sich einen klaren 5:1-Heimsieg.

Bereits in der 3. Minute brachte Daniel Heinzl den TSV Egmating früh mit 1:0 in Führung. Doch der TSV Ebersberg II ließ sich nicht entmutigen und erzielte in der 23. Minute durch Alexander Niedermaier den Ausgleich. Das Spiel blieb zunächst ausgeglichen, bis Max Schadhauser in der 32. Minute den TSV Egmating erneut in Führung brachte.

Nach der Pause baute Egmating den Vorsprung weiter aus. Lukas Franz traf in der 59. Minute zum 3:1. Mit einem Doppelschlag in der 77. und 78. Minute krönte Max Schadhauser seine starke Leistung und erhöhte mit seinen Treffern auf 4:1 und 5:1, womit er einen Hattrick perfekt machte.

Der TSV Egmating zeigte eine starke Teamleistung und überragende Effizienz im Abschluss. Besonders Max Schadhauser überzeugte mit drei Treffern und war der Mann des Spiels. Der TSV Ebersberg II hielt in der ersten Halbzeit noch gut mit, konnte in der zweiten Hälfte jedoch dem Druck der Egmatinger nicht standhalten.

