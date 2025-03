Heimsieg früh klar gemacht!

Die Partie gegen die zweite Mannschaft der Spfr. Fleinheim war im Prinzip nach rund einer Viertelstunde gelaufen. Bereits in der 8.Minute ging man durch Felix Kaiser in Führung, der die Vorlage von Maros Krenzelak eiskalt nutzte. Nur fünf Minuten später erzielte Till Siekmann sein erstes Tor im Herren-Bereich nach Vorlage von Felix Kaiser. Und weil es so schön war, legte er das zweite Tor in der 15.Minute gleich noch nach und entschied damit das Spiel schon vorzeitig. Spätestens mit dem 4:0 in der 34.Minute durch einen Schuss aus der Drehung von Felix Kaiser war das Spiel gelaufen. In Halbzeit zwei wechselte man das komplette Kontingent dann nach und nach durch, an den Spielanteilen änderte sich dadurch aber nichts. Chancen gab es eigentlich nur auf Unterkochener Seite bzw. im Strafraum der Gäste. Mit einer schönen Einzelaktion manövrierte Claudius Eiberger in der 54.Minute die halbe Fleinheimer Abwehr aus und zimmerte den Ball dann noch unter die Querlatte. Beim 6:0 spekulierte Marcel Schoch auf einen zu kurzen Pass des Torhüters und so konnte er aus knapp 20 Metern auf das leere Tor den Treffer erzielen. Kurz vor Schluss kamen die Gäste noch zum Ehrentreffer, doch dies änderte am Gesamtverlauf natürlich nichts mehr.