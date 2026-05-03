Heimsieg - die Eintracht kann es

Lenn Krackhardt und Dustin Wachs erzielten ihre erstes Tor im Herrenbereich. – Foto: Verein

Mit einem fulminanten 7:3 schoss der TSV Eintracht Immenbeck II den bisherigen Spitzenreiter der 1. Kreisklasse, FC Oste/Oldendorf II, von Platz eins. Mit dem zweiten Heimsieg in Folge vergrößerte die Mannschaft von Trainer Marvin König den Vorsprung zum ersten Abstiegsplatz auf sieben Punkte.

David gegen Goliath, so zumindest die Ausgangslage laut Tabelle vor dem Anpfiff. Während Oste/Oldendorf mit einem Sieg die Tabellenspitze zurückerobern konnte, brauchte die Eintracht dringend Punkte im Abstiegskampf. Bei sommerlichen Temperaturen und guten Platzbedingungen zeigte sich Immenbeck von Beginn an hellwach und knüpfte nahtlos an die starken Leistungen der vergangenen Wochen an. Zwar übernahm Oste/Oldendorf zunächst mit mehr Ballbesitz, wusste damit jedoch wenig anzufangen. Die Eintracht hingegen nutzte ihre erste klare Chance eiskalt: Lenn Krackhardt traf zur verdienten 1:0-Führung.

Immenbeck legt nach

Der FC wirkte überrascht, fand kaum Lösungen im Spielaufbau und versuchte vermehrt, mit langen Bällen zum Erfolg zu kommen. In einer starken Phase der Gastgeber erarbeitete sich Ibrahim Cakmac eine Ecke, die Robin Hartel in der 18. Minute zum 2:0 verwertete. Doch die Antwort folgte prompt. Nur eine Minute später verkürzte Niclas Storm per Lupfer auf 2:1.

Immenbeck ließ sich davon nicht beirren. Mit viel Laufbereitschaft nutzte man die Räume hinter der gegnerischen Abwehr. In der 22. Minute servierte Leon Sobbe mustergültig auf Fiete Raschke, der per Kopf das 3:1 erzielte. Nur vier Minuten später belohnte sich Sobbe selbst und traf aus dem Gewühl zum 4:1.

Oste/Oldendorf verkürzt

Nach der komfortablen Führung verlor das Spiel etwas an Tempo. Kurz vor der Pause gelang Oste/Oldendorf durch Marlon Bruns noch der Anschlusstreffer zum 4:2.

Nach Wiederanpfiff kam Oste deutlich energischer aus der Kabine und verkürzte in der 47. Minute durch Marcell Vespermann auf 4:3. Die Gäste schöpften neue Hoffnung und erhöhten den Druck, das Spiel wurde hektischer. In dieser Phase setzte Immenbeck ein wichtiges Zeichen. Nach einem Foul an Lenn Krackhardt im Strafraum verwandelte Fiete Raschke den fälligen Elfmeter in der 54. Minute sicher zum 5:3, ein psychologisch enorm wichtiger Treffer.

Zahn gezogen - Gäste sind besiegt

Das Aufbäumen der Gäste war damit gebrochen. Immenbeck verteidigte diszipliniert und kam sichtbar besser mit den äußeren Bedingungen zurecht. In der 60. Minute sorgte der eingewechselte Cihan Yildirim mit seinem Treffer zum 6:3 für die Vorentscheidung.

In der Schlussphase neutralisierten sich beide Teams weitgehend im Mittelfeld, das Spiel verlor etwas an Zielstrebigkeit. Den Schlusspunkt setzte schließlich Dustin Wachs in der 90. Minute mit dem Treffer zum 7:3-Endstand", sagt Marvin König

Stimmen zum Spiel des Eintracht Trainers:

„Wir haben heute eine richtig gute Leistung gezeigt. Dass wir mit jedem in der Liga mithalten können, haben wir die ganze Saison über bewiesen. Dass wir in der Rückrunde jetzt auch die Punkte holen, liegt unter anderem an unserer konstant guten Trainingsbeteiligung und daran, dass sich die U19-Spieler super eingebracht haben. Die Jungs sind nicht nur menschlich top, sondern bringen auch sportlich richtig was mit. Lenn und Dustin haben sich heute mit ihren ersten Toren im Herrenbereich belohnt.“ Kritisch anmerken möchte ich die Schiedsrichterleistung des Gespannes aus Hedendorf. „Sportliche Rivalität gehört dazu, aber man sollte gerade als Schiedsrichter darauf achten, neutral zu bleiben.“

Am Ende steht Immenbeck absolut verdient als Sieger fest."

Schiedsrichter: Till Kluth (Horneburg) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Lenn Krackhardt (11.), 2:0 Robin-Leon Hartel (18.), 2:1 Niclas Storm (18.), 3:1 Philipp Raschke (22.), 4:1 Leon Sobbe (26.), 4:2 Marlon Bruns (35.), 4:3 Marcell Vespermann (47.), 5:3 Philipp Raschke (54. Foulelfmeter), 6:3 Cihan Yildirim (60.), 7:3 Dustin Wachs (90.+1)