Heimsieg dank Heinzels Premierentreffer

Am 12. Spieltag der Kreisliga A1 war die Verbandsligareserve des FC Teningen zu Gast in Kollmarsreute. Nach dem souveränen 4:0 Heimerfolg gegen die SG aus Nordweil und Wagenstadt war das Ziel von Trainer Manuel Gleichauf, auch an diesem Tag 3 Punkte zu Hause zu behalten. Dafür rückten im Vergleich zur Vorwoche Gutjahr (als Kapitän), Tsaxarra und Mayer (Startelfdebüt) für die angeschlagenen Junker, Hepp und Seiboth in die Startelf.

Aufgrund des verregneten Wetters und dem daraus resultierenden Untergrund waren die Bedingungen nicht gerade ideal. Die Mannschaften machten sich jedoch nichts daraus und ohne Abtastphase ging es in den ersten 10 Minuten schon munter zur Sache, denn beide Teams konnten früh die ersten Möglichkeiten vorweisen. Zunächst versuchte es Mayer aus der Distanz, anschließend wehrte Ziser 2 Abschlüsse von Dougarmagi ab, danach scheiterte Bürkin an Braun. In der Folge nahmen die Hausherren zunehmend das Heft in die Hand und kamen kurz hintereinander durch Leibold (nach einer schönen Ballstaffette über Hodel, Mayer und Winnewisser) und Winnewisser (durch Tsaxarra in Szene gesetzt) zu weiteren guten Möglichkeiten, welche Gäste-Keeper Braun jedoch abwehrte. Hier zeichnete sich bereits das in dieser Spielzeit größte Manko der SG ab, nämlich die Chancenverwertung. Der FC Teningen tat sich schwer, einen ordentlichen Spielaufbau auf den Rasen zu bringen und versuchte es zumeist mit langen Bällen auf Mensah und Voßler. Letzterer kam in Minute 37 zu einer Abschlussmöglichkeit, als die SG Defensive den Ball vertendelte. Der Angreifer setzte das Leder jedoch über das Gehäuse. Nach einem Abschluss von Co-Trainer Hodel, der ebenfalls am gut aufgelegten Teninger Keeper Braun scheiterte, ging es ohne Tore in die Halbzeitpause.