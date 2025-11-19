Heimsieg dank Heinzels Premierentreffer

Am 12. Spieltag der Kreisliga A1 war die Verbandsligareserve des FC Teningen zu Gast in Kollmarsreute. Nach dem souveränen 4:0 Heimerfolg gegen die SG aus Nordweil und Wagenstadt war das Ziel von Trainer Manuel Gleichauf, auch an diesem Tag 3 Punkte zu Hause zu behalten. Dafür rückten im Vergleich zur Vorwoche Gutjahr (als Kapitän), Tsaxarra und Mayer (Startelfdebüt) für die angeschlagenen Junker, Hepp und Seiboth in die Startelf.
Aufgrund des verregneten Wetters und dem daraus resultierenden Untergrund waren die Bedingungen nicht gerade ideal. Die Mannschaften machten sich jedoch nichts daraus und ohne Abtastphase ging es in den ersten 10 Minuten schon munter zur Sache, denn beide Teams konnten früh die ersten Möglichkeiten vorweisen. Zunächst versuchte es Mayer aus der Distanz, anschließend wehrte Ziser 2 Abschlüsse von Dougarmagi ab, danach scheiterte Bürkin an Braun. In der Folge nahmen die Hausherren zunehmend das Heft in die Hand und kamen kurz hintereinander durch Leibold (nach einer schönen Ballstaffette über Hodel, Mayer und Winnewisser) und Winnewisser (durch Tsaxarra in Szene gesetzt) zu weiteren guten Möglichkeiten, welche Gäste-Keeper Braun jedoch abwehrte. Hier zeichnete sich bereits das in dieser Spielzeit größte Manko der SG ab, nämlich die Chancenverwertung. Der FC Teningen tat sich schwer, einen ordentlichen
Spielaufbau auf den Rasen zu bringen und versuchte es zumeist mit langen Bällen auf Mensah und Voßler. Letzterer kam in Minute 37 zu einer Abschlussmöglichkeit, als die SG Defensive den Ball vertendelte. Der Angreifer setzte das Leder jedoch über das Gehäuse. Nach einem Abschluss von Co-Trainer Hodel, der ebenfalls am gut aufgelegten Teninger Keeper Braun scheiterte, ging es ohne Tore in die Halbzeitpause.
Nach den ersten 45 Minuten schien es nur eine Frage der Zeit zu sein, bis die Führung für Wasser/Kollmarsreute fallen sollte. Dies geschah in der 67. Spielminute nach einer bis dahin ereignisarmen zweiten Hälfte. Der kurz zuvor eingewechselte Heinzel marschierte von halblinks in den gegnerischen Strafraum, bekam ein Zuspiel von Winnewisser und schob den Ball rechts ins Tor. Dies war der erste Treffer für Heinzel im Herrenbereich der SG. Keine 10 Minuten später hätte der junge Angreifer beinahe ein weiteres Tor erzielt, doch nachdem Braun bereits einen Schuss von Winnewisser abwehrte, parierte der Gäste-Keeper auch die beiden Nachschüsse von Heinzel. In der Folge geschah nicht mehr viel. Der FC Teningen strahlte im zweiten Spielabschnitt kaum Gefahr aus und damit geht der Sieg für Wasser/Kollmarsreute völlig in Ordnung. Neben Matchwinner Heinzel ist vor allem Celik hervorzuheben, der mit einem bärenstarken Auftritt maßgeblichen Anteil daran hatte, dass die SG heute wieder ohne Gegentor blieb.
Kommenden Sonntag muss sich die Gleichauf-Elf bei den Sportfreunden Winden beweisen. Anpfiff dort ist 15Uhr. Bereits um 13Uhr stehen sich die beiden Reserven gegenüber.
Die zweite Mannschaft war an diese Wochenende spielfrei.
Sonntababend musste unsere Dritte noch in Freiamt ran. Dabei gelang dem Team ein 3:1-Erfolg, in die Torschützenliste trugen sich 2x Bäuerle sowie Hoti ein.