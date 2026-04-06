Heimsieg, Chancenwucher und Eshele-Comeback

Eben dieses Sturmduo sollte Luckenwalde in der Anfangsphase vor unlösbare Probleme stellen. Gerade einmal 108 Sekunden waren gespielt, da zappelte der Ball bereits im Netz. Oduah katapultierte Burmeisters Rechtsflanke per Kopf auf den Kasten von Florian Palmowski. Der hielt zunächst überragend, ein zweites Mal aber fehlerhaft, so dass Oduah trocken zum 1:0 abstaubte. Drei Minuten später flankte Burmeister erneut von der rechten Seite, diesmal traf Oduah frei vor dem Tor den Ball nicht richtig. In der 13. Minute schließlich erneut beide Stürmer im Zusammenspiel, Oduah nahm Burmeisters Anspiel auf, umkurvte Palmowski, aber bekam den Ball dann unglücklich ans Standbein und verpasste den Abschluss ins leere Tor.

Der FCC wirkte frisch, klar und resolut, setzte immer wieder offensive Akzente, doch die klaren Möglichkeiten gegen eine nun besser eingestellte Luckenwalder Abwehr blieben in der Folge aus. So beruhigte sich die Partie zusehends und wurde so etwas wie der Gegenentwurf zum verrückten Derby-Spektakel: Jena dominierte bis zum Pausenpfiff unspektakulär, ruhig und erwachsen, ließ hinten nullkommanull zu und riskierte nach vorn wenig.

Mit dem Seitenwechsel sollte sich dies ändern, denn die Thüringer kamen mit Dampf aus der Kabine. Ein Strafraumfoul an Oduah blieb irrelevant, da der Flankenball zuvor im Toraus gewesen sein soll, Burmeister wurde im letzten Moment abgegrätscht, Palmowski entschärfte Werners Schuss, Oduahs Abschluss in bester Position landete in der Nordkurve. All dies in der turbulenten Anfangsviertelstunde, an der auch die nun deutlich mutiger auftretenden Gäste ihren Anteil hatten. Liesegang lenkte den feinen Schlenzer von Luckenwaldes Topscorer Maciejewski um den Pfosten (55.) und erinnerte die knapp 6000 Zuschauer, wie schnell sich der Chancenwucher rächen kann. Volkan Uluc hatte nach dem Zehlendorf-Spiel beklagt, dass sich seine Mannschaft schwer damit tut, bei Führung den zweiten Treffer nachzulegen. Und sie bestätigte diese These erneut schmerzhaft. Prokopenko hätte das 2:0 machen müssen, als er nach ganz langem Ball plötzlich frei vor Palmowski stand und mit Flachschuss an diesem scheiterte (71.). Jannes Werner hatte Pech mit seinem Pfostenschuss nach Hessels Traumanspiel (75.). Und so musste der Zeiss-Anhang bis in die 96. Minute zittern, bis der hochverdiente Sieg mit dem knappsten aller Ergebnisse in Sack und Tüten war. Unter den Jubelnden war auch Manassé Eshele, der nach monatelanger Verletzungspause in der Schlussphase sein umjubeltes Comeback feierte. Der FC Carl Zeiss springt mit dem Dreier auf Rang 2 zum Osterfest.