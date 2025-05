Heimsieg beim Aktionsspieltag für die Aiblingerinnen

Die Aiblingerinnen waren von Anfang an druckvoll, man merkte, dass man nach der Niederlage in Höhenrain wieder ein anderes Gesicht zeigen wollte. Mehrere gute Chancen blieben aber zunächst ungenutzt. Auch der TSV Gilching hatte ihrerseits eine gute Chance zur Führung. In der 35. Minute konnte dann allerdings Jenny Gruber mit ihrem 16. Saisontreffer nach schöner Vorlage von Nina Klein das wichtige 1:0 erzielen. Vor dem Halbzeitpfiff neutralisierte sich das Spiel im Mittelfeld und so ging es mit der knappen aber verdienten Führung für die Gastgeberinnen in die Pause.