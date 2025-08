Heimsieg bei Bezirksliga-Rückkehr

Vor gut 250 Zuschauern gelang der ersten Mannschaft von Concordia Emsbüren durch den 4:0 Heimsieg eine gelungene Rückkehr in die Bezirksliga. Von Beginn an waren die Spieler von Simon Thiering gegen spielstarke Nordhorner von Weiße-Elf präsent und in entscheidenden Situationen griffig.

Bereits in den ersten Minuten erzielte Nico Seltier nach einem langen Lauf, bei dem er den Torwart umkurvte und einschob das 1:0. Die Vorlage kam vom Innenverteidiger Hinnerk Albers. Es entwickelte sich ein kampfbetontes Spiel, das den Spielern alles abverlangte. Nach der Pause erhöhte Weiße-Elf den Druck und gewann mehr Ballbesitz, Concordia blieb aber effektiver: Bernhard Haarmann spielte nach einer Energieleistung den Ball mustergültig in die Mitte, Nutznießer Lutz Berning schloss zum vielumjubelten 2:0 ab. Nur fünf Minuten später, in der 75. Minute, war es erneut Haarmann, der für Gefahr sorgte als er auf der rechten Seite durchbrach und von gut 35 Metern den Torwart der Nordhorner so in Schwierigkeiten brachte, dass dieser soeben den Einschlag verhindern aber den Ball nur abprallen lassen konnte - Bennet Frericks schaltete am schnellsten und drückte den Ball über die Linie: 3:0. In der 89. Minute setzte der Bezirksliga-Debütant Malte „Joschi“ Heyen nach Assist von Olli „Hans“ Niehof den Schlusspunkt und erzielte das 4:0, was gleichzeitig der Endstand war. Die Freude war nach dem Schlusspfiff auf Seiten der Concorden riesig. Angesichts der Spielanteile und gefährlichen Momente der ersten Mannschaft von Weiße-Elf fällt das Spiel mit 4:0 etwas zu hoch aus. Concordia Emsbüren hatte das notwendige Spielglück, zeigte sich an diesem Tag sehr effektiv und nutzte die Chancen, die man sich erarbeitet hatte. Respekt gebührt der Mannschaft von Frank Westerink im Umgang mit einem medizinischen Zwischenfall in den Reihen der Concorden - hier zeigte man das gelebte Fair Play.