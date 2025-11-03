Heimsieg auf fremdem Platz

Dabei erwischten die Gäste den besseren Start: Leon Lindenthal traf früh zur Führung (7.). Nach mehreren vergebenen Chancen – darunter ein verschossener Foulelfmeter von Alban Meha (42.) – drehte der CSC nach der Pause auf. Jon Mogge glich kurz nach Wiederanpfiff aus (47.), Meha verwandelte einen Freistoß sehenswert zur Führung (59.), ehe Mogge mit seinem zweiten Treffer (79.) alles klar machte.

Erneut im Tor der Gastgeber: Torwarttrainer Alexander Bartuli, der mangels einsatzfähiger Keeper selbst zwischen die Pfosten rückte und mit mehreren Paraden den Sieg festhielt. Mit dem Erfolg festigen die Rothosen Rang 15 (15 Punkte) und sendet im Abstiegskampf ein deutliches Lebenszeichen.

CSC 03 Kassel – Stadtallendorf 3:1

CSC 03 Kassel: Alexander Bartuli, Kevin Nennhuber, Elias Liesche-Prieto, Christoph Reuter (87. Nico Möller), Maximilian Köps, Simon Kauf, Finn Bindbeutel (67. Toni Lecke), Lucas Altmann (90. Tim Bode), Alban Meha (84. Leon Koch), Nils Stendera, Jon Mogge (80. Lukas Iksal) - Trainer: Lothar Alexi

Stadtallendorf: Nils Schneider, Arne Schütze (80. Kilian Parson), Malcolm Phillips, Nico Rinderknecht, Sinan Hinzmann, Damijan Heuser, Frederik Trümner (61. Ben Onyekwere), Mika Funk (80. Louis Goncalves), Erdinc Solak (89. Robin Siebrand), Leon Lindenthal, Jacob Pistor (61. Nick Bremer) - Co-Trainer: Marco Vollhardt - Trainer: Gino Parson

Schiedsrichter: Mirko Radl (Biebesheim)

Tore: 0:1 Leon Lindenthal (7.), 1:1 Jon Mogge (47.), 2:1 Alban Meha (59.), 3:1 Jon Mogge (79.)

Besondere Vorkommnisse: Alban Meha (CSC 03 Kassel) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (42.).