Heimsieg an der Königsbrügge: TuS Eintracht behält die Oberhand

– Foto: Peter Schildmann

Am 23. Spieltag der Kreisliga B (Staffel 2) konnten wir einen wichtigen 4:2-Heimsieg gegen die Reserve des SC Hicret Bielefeld einfahren. In einer ereignisreichen Partie vor heimischer Kulisse bewies unsere Mannschaft Moral und sicherte sich am Ende verdient die drei Punkte.

Die Partie begann pünktlich um 15:00 Uhr unter der Leitung von Schiedsrichter Theo Mannheims. Nachdem es zur Halbzeit noch 1:1 unentschieden gestanden hatte, konnten wir uns im zweiten Durchgang steigern. Trotz einer hitzigen Schlussphase mit insgesamt vier Minuten Nachspielzeit brachten wir den 4:2-Endstand über die Zeit. Das Spiel endete um 16:48 Uhr.

Kader und Wechsel

Unser Trainerteam setzte zu Beginn auf folgende Elf:

Tor: Nicolas Adrian Pacheco

Feldspieler: Kabir Faryad Abdul, Alexander Mayr, Sascha Ansakov, Juan Pablo Kruse, Marouan Kajdaa, Sven Junklewitz, Ben Leo Timpe, Christian Siemens (C), Arteme Yaremich und Markus Vara.

Um den Druck aufrechtzuerhalten, brachten wir im Verlauf des Spiels frische Kräfte von der Bank:

Yannick Immanuel Schulz kam für die Offensive.

Abdul Samet Özdogan, Hasan Türk und Tim Belcovski verstärkten das Team in der zweiten Halbzeit.

Disziplinarische Notizen

Es war ein umkämpftes Spiel, in dem wir insgesamt vier Gelbe Karten hinnehmen mussten:

Markus Vara (25)

Arteme Yaremich (84)

Tim Belcovski (90.+4)

Auf Seiten der Gäste gab es neben einer Gelben Karte für Ceyhun (69.) auch einen Platzverweis: Sezer Kocakas sah in der 58. Minute die Rote Karte.

Fazit

Dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung und der nötigen Effizienz vor dem Tor bleiben die Punkte an der Königsbrügge.