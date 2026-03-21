Heimsieg am Vogelgesang: Rathenow bezwingt S.D. Croatia Berlin

Die Partie im Stadion am Vogelgesang begann für die Rathenower mit einem herben Dämpfer. Die Mannschaft von Ingo Kahlisch fand zunächst nicht die nötige Stabilität. Die Gäste von S.D. Croatia Berlin nutzten eine Unkonzentriertheit in der Hintermannschaft konsequent aus. In der 24. Minute erzielte Justin Schultze das 0:1 für die Berliner. Dieser Treffer hinterließ Spuren im Spiel der Gastgeber, die sich gegen die zunächst gut organisierte Abwehr der Gäste schwertaten, klare Akzente zu setzen.

Die furiose Wende nach dem Seitenwechsel

Mit dem Seitenwechsel kehrte eine neue Entschlossenheit in das Spiel der Rathenower zurück. Die Bemühungen zahlten sich nun aus. In der 53. Minute gelang Yohji Irvan Koré der Ausgleich zum 1:1, was die emotionale Wende einleitete. Nur drei Minuten später, in der 56. Minute, war es erneut Yohji Irvan Koré, der mit seinem zweiten Treffer des Tages das Spiel komplett drehte und den FSV Optik Rathenow mit 2:1 in Führung brachte.

Souveräne Entscheidung durch den Elfmeterpunkt

In der Schlussphase versuchten die Gäste aus der Hauptstadt, den Ausgleich zu erzwingen. Doch die Rathenower hielten dem Druck stand und suchten selbst die Entscheidung. Diese fiel schließlich in der 84. Minute: Nach einem Foulspiel im Strafraum trat Luka Zdep zum fälligen Elfmeter an und verwandelte zum 3:1-Endstand. Dieser Treffer besiegelte die Niederlage für S.D. Croatia Berlin und sorgte für Erleichterung beim FSV Optik. Die geschlossene Mannschaftsleistung in der zweiten Hälfte war der Schlüssel, um die drei Punkte im Havelland zu behalten.

Verbesserung der tabellarischen Situation im Abstiegskampf

Der Erfolg am 22. Spieltag schlägt sich deutlich in der Tabelle der NOFV-Oberliga Nord nieder. Der FSV Optik Rathenow klettert mit nun 26 Punkten auf den elften Tabellenplatz. Damit vergrößert sich der Abstand nach hinten.

Fokus auf das kommende Auswärtsspiel in Siedenbollentin

Nach diesem Heimsieg richtet sich die Konzentration nun auf die nächste schwere Aufgabe in der Fremde. Am Samstag, 28.03.2026, tritt der FSV Optik Rathenow um 13 Uhr beim SV Siedenbollentin an. Gegen den Tabellenzehnten, der nur einen Punkt vor den Rathenowern liegt, bietet sich die direkte Chance, die Position im Klassement weiter zu festigen. Die Mannschaft wird die gezeigte Moral aus dem Berlin-Spiel benötigen, um auch auf gegnerischem Platz erfolgreich zu bestehen und den positiven Trend der Rückrunde fortzusetzen.