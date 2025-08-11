Am 2. Spieltag feierte der TSV Wolfsanger II einen beeindruckenden Heimauftritt gegen die SG Landwehrhagen/Benterode. Von der ersten Minute an war zu spüren gewesen, dass Trainer Schwiede seine Mannschaft perfekt eingestellt hatte. Der TSV spielte druckvoll, zielstrebig und ließ den Gästen kaum Luft zum Atmen – der Grundstein für ein wahres Torfestival war gelegt.

Der Torregen begann in der 17. Minute, als Faulstich per sehenswertem direktem Freistoß das 1:0 erzielte. Nur neun Minuten später erhöhte Roth nach einer perfekt getretenen Ecke von Faulstich auf 2:0 (26.). Keine 60 Sekunden später legte Thieme nach Vorarbeit von Diehl das 3:0 nach (27.). Mit dieser komfortablen Führung ging es in die Pause.