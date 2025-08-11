Am 2. Spieltag feierte der TSV Wolfsanger II einen beeindruckenden Heimauftritt gegen die SG Landwehrhagen/Benterode. Von der ersten Minute an war zu spüren gewesen, dass Trainer Schwiede seine Mannschaft perfekt eingestellt hatte. Der TSV spielte druckvoll, zielstrebig und ließ den Gästen kaum Luft zum Atmen – der Grundstein für ein wahres Torfestival war gelegt.
Der Torregen begann in der 17. Minute, als Faulstich per sehenswertem direktem Freistoß das 1:0 erzielte. Nur neun Minuten später erhöhte Roth nach einer perfekt getretenen Ecke von Faulstich auf 2:0 (26.). Keine 60 Sekunden später legte Thieme nach Vorarbeit von Diehl das 3:0 nach (27.). Mit dieser komfortablen Führung ging es in die Pause.
Nach dem Seitenwechsel machte der TSV dort weiter, wo er aufgehört hatte: Roth traf nach einem Freistoß von Faulstich zum 4:0 (49.), Thieme legte nach Vorarbeit von Vogel das 5:0 nach (54.) und Taloi erhöhte nach Vorlage von Diehl auf 6:0 (57.).
In der 63. Minute trug sich Diehl selbst in die Torschützenliste ein, bedient von Brück (7:0). Vier Minuten später stellte Faulstich mit einem weiteren direkten Freistoß auf 8:0 (67.). Den Schlusspunkt setzte Ali in der 72. Minute nach Vorarbeit von Menzel – 9:0.
Nach den wichtigen ersten drei Punkten der Saison, geht es für die Wölfe nächste Woche weiter. Dort trifft man auswärts um 15 Uhr auf Olympia Kassel.