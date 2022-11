Heimsieg

In einer Partie, die nahezu ausschließlich in der Gästehälfte stattfand, fährt der VfB den vierten Sieg in Folge ein.

Die Saspower waren von Beginn an nur auf die Sicherung des eigenen Tors bedacht, was in der dritten Minute nach schönem Pass von Frenzel auf Schwabe, der am langen Pfosten nur noch einschieben muss, das erste Mal schief ging.

Im weiteren Verlauf der Partie konnte der VfB zwar nicht überzeugen, ließ aber hinten nix anbrennen und versuchte vorn durch die massive Abwehrwand zu kommen. Gelang dies mal, fehlte es am konzentrierten Abschluss oder es war noch ein Abwehrbein im Wege.