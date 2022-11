Heimsieg

So., 13.11.2022, 15:00 Uhr

Mit 3:1 besiegte der FC am Sonntag verdientermaßen den GSV Gundernhausen 1b.

Vor allem im ersten Spielabschnitt war überlegen und hatte einige gute Möglichkeiten. Es dauerte allerdings bis zur 41. Mimute ehe Bahtiyar Cicek das längst fällige 1:0 gelang.

Nach der Pause gelang den Gästen praktisch aus dem Nichts über die rechte Abwehrseite des FC in der 50. Minute der Ausgleich. 2 Minuten später konnte die Heimmannschaft wieder jubeln. Dominik Kirchgässner erzielte per 22-Meter Freistoß von halbrechts direkt ins lange Eck die erneute Führung. In der 61. Minute gelang durch das 3:1 von Ammed Yildirim die Vorentscheidung.