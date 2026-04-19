Heimsheimer 22:0, 4:4 in Besigheim, Germania verschießt zwei Elfer

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Was für ein Spiel für die Spvgg Besigheim und den FV Löchgau II. Acht Tore, mehrere Wendungen und ein später Ausgleich – dieses 4:4 war ein Spiel, das kaum Luft zum Durchatmen ließ. Besigheim bleibt mit nun 43 Punkten im oberen Tabellendrittel, verpasste aber einen Sieg, der noch wertvoller gewesen wäre. Löchgau II nimmt nach einem wilden Schlagabtausch einen Punkt mit und steht nun bei 25 Zählern. Georgios Katsanidis (23.) brachte Besigheim in Führung, ehe Dennis Decker (32.) und Lukas Aras (41.) das Spiel drehten. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Felix Koppe (48.) auf 1:3. Katsanidis (66.) verkürzte, doch Lukas Aras (69.) stellte den Zwei-Tore-Abstand wieder her. In der Schlussphase kämpfte sich Besigheim noch einmal zurück: Pascal Wolter (83.) traf zum 3:4, Julian Harnoss (88.) rettete schließlich das 4:4.

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Der TSV Phönix Lomersheim hat sich mit einem konzentrierten 2:0 gegen SV Salamander Kornwestheim durchgesetzt und damit wichtige Punkte gesammelt. Mit nun 36 Zählern festigt Lomersheim seine Position im Mittelfeld. Für Kornwestheim ist die Niederlage schmerzhaft, weil die Mannschaft bei 40 Punkten stehen bleibt und im Kampf um die vorderen Plätze einen Rückschlag hinnehmen musste. Die Gastgeber legten ihre Grundlage noch vor der Pause. Tim Dettinger (35.) erzielte das 1:0, Bleon Delija (44.) legte kurz vor dem Seitenwechsel das 2:0 nach. Dieses Doppelsignal vor der Halbzeit saß tief. Lomersheim verteidigte den Vorsprung im zweiten Abschnitt konsequent und brachte den Sieg sauber über die Zeit. Es war kein rauschendes Offensivspektakel, sondern ein reifer, effizienter Auftritt.

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SV Germania Bietigheim marschiert weiter an der Spitze. Mit dem 4:0 gegen den TV Aldingen untermauerte der Tabellenführer seine Ambitionen und steht nun bei 56 Punkten sowie 80:22 Toren. Aldingen bleibt bei 39 Punkten und musste gegen die beste Mannschaft der Liga klar anerkennen, wie hoch die Hürde an diesem Tag war. Es war ein Auftritt voller Kontrolle, Nachdruck und Dominanz. Trotz zweier vergebener Strafstöße ließ sich Germania Bietigheim nicht beirren. Bence Nagy scheiterte in der 7. Minute mit einem Foulelfmeter an Tim Hoffmann, später vergab auch Richmond Ansu in der 45. Minute einen Foulelfmeter. Dazwischen und danach trafen Pascal Schöbinger (26.), Noah Marinkovic (38.), Richmond Ansu (68.) und Elias Abraha (90.+1). Schiedsrichter Enis Celkin sah einen Spitzenreiter, der selbst Rückschläge im Spielverlauf mühelos wegdrückte.

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Zwischen FC Marbach und SV Pattonville gab es ein 2:2, das beiden Mannschaften etwas hilft, aber keine echte Euphorie auslösen dürfte. Marbach steht nun bei 40 Punkten, Pattonville bei 29. Für die Gastgeber war es eine verpasste Gelegenheit, sich weiter nach oben zu orientieren. Für die Gäste könnte dieser Punkt im unteren Mittelfeld dennoch wertvoll werden. Die erste Hälfte war intensiv und voller Bewegung. Selvedin Shanmugarajah (41.) brachte Pattonville in Führung, doch Luis Herre (43.) antwortete beinahe postwendend. Noch vor der Pause traf Emrah Akpolat (45.+2) zum 1:2. Im zweiten Durchgang rettete Philipp Bez (71.) dem FC Marbach immerhin noch das Remis. Es war ein Spiel mit offenem Visier, aber ohne Sieger.

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Der TASV Hessigheim hat im direkten Duell mit NK Croatia Bietigheim drei enorm wichtige Punkte geholt. Durch das 2:1 verbessert sich Hessigheim auf 35 Punkte und verschafft sich Luft gegenüber dem unteren Tabellenbereich. NK Croatia Bietigheim bleibt bei 23 Punkten und damit in einer heiklen Lage. Für die Gäste war es ein bitterer Nachmittag, weil sie die Führung aus der Hand gaben. Zunächst sah es gut aus für Croatia: Marko Turkovic (45.) traf kurz vor der Pause zum 0:1. Doch Hessigheim reagierte im zweiten Abschnitt mit Nachdruck. Jannik Egger (70.) erzielte den Ausgleich, nur vier Minuten später drehte Mario Ehlers (74.) die Partie vollständig. Die Gastgeber belohnten sich damit für einen starken Endspurt und einen energischen zweiten Durchgang.

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Der TSV Heimsheim hat den TV Pflugfelden mit 22:0 überrollt und damit eines der spektakulärsten Resultate dieser Saison geliefert. Für Heimsheim ist dieser Kantersieg nicht nur ein Statement, sondern auch ein massiver Schub für das Torverhältnis. Die Mannschaft steht nun bei 44 Punkten und 88:42 Toren. Pflugfelden bleibt tief im Tabellenkeller – nach 25 Spielen mit nur drei Punkten und nun 16:225 Toren. Die Torschützenliste liest sich wie ein Offensivrausch: Tim Widmaier (12., 45.+1, 60., 62., 90.), Lino Widmaier (14., 15., 31., 34., 53., 57., 58., 82., 84., 87.), Mike Martin (26., 43., 62.), Max Hermann (30., 36.), Robin Kuhn (32.) und Nick Eisenhardt (79.). Heimsheim traf nahezu nach Belieben, während Pflugfelden dem Druck nie standhalten konnte. Es war ein Ergebnis von geradezu schmerzhafter Deutlichkeit. ---