Heimserie, Sensationserfolg und späte Nerven: Der Nachholspieltag

Im Grünwalder Stadion setzte sich der FC Bayern München II im Derby gegen FC Augsburg II mit 2:0 durch. Damit bleiben die Münchner 2026 vor heimischem Publikum ungeschlagen und feiern bereits den dritten Heimsieg in Folge. Die Gastgeber bestimmten über weite Strecken das Geschehen, ließen defensiv kaum etwas zu und belohnten sich nach einer halben Stunde: Maycon Cardozo traf mit seinem ersten Saisontor zur Führung. Augsburg kam nach der Pause etwas mutiger aus der Kabine, fand gegen die stabile Defensive der Gastgeber jedoch kaum Lösungen. In der Schlussphase sorgte Robert Deziel Jr. per Kopf für die Entscheidung. Die Fuggerstädter versuchten zwar noch einmal Druck aufzubauen, doch echte Torgefahr entstand kaum.



Holger Seitz (Trainer FC Bayern II) nach dem Spiel: "Die Augsburger haben uns vor allem in der ersten Halbzeit durch ihre Positionierung im Spiel mit Ball vor Aufgaben gestellt. In den ersten zehn bis fünfzehn Minuten hatten wir damit zu tun, das gut aufzufangen, was uns dann aber gelungen ist. Nach rund 20 Minuten haben wir das Spiel defensiv unter Kontrolle bekommen. Mit Ball war ich von Beginn an zufrieden – die Jungs haben mutig nach vorne gespielt, wodurch dann auch das erste Tor gefallen ist. Die zweite Halbzeit war absolut in Ordnung, später fiel auch das zweite Tor. Mit etwas Glück hätten wir sogar noch mehr Treffer erzielen können, wir hatten unter anderem auch einen Lattentreffer. Unter dem Strich war es ein verdienter Sieg – jetzt freuen wir uns auf das nächste Heimspiel am Freitag."





Auch im Allgäu gab es Grund zur Freude: Der FC Memmingen setzte sich im Nachholspiel gegen den TSV Aubstadt mit 2:1 durch und feierte damit einen wichtigen Erfolg – zugleich war es der erste Sieg der Memminger gegen Aubstadt überhaupt. Nach einer eher zerfahrenen Anfangsphase brachte Philipp Kirsamer die Gastgeber im ersten Durchgang in Führung. Memmingen blieb auch danach das aktivere Team und erhöhte direkt nach Wiederbeginn: Gerade einmal 28 Sekunden nach dem Wiederanpfiff traf Pascal Maier aus kurzer Distanz zum 2:0. Die Gäste gaben sich jedoch nicht geschlagen und kamen in der Schlussphase noch einmal zurück ins Spiel, als Marcel Fischer einen Freistoß sehenswert über die Mauer hinweg zum Anschluss ins Netz setzte. In den letzten Minuten wurde es noch einmal hektisch, doch Memmingen verteidigte den Vorsprung mit viel Einsatz und brachte den knappen Sieg über die Zeit.



Claudiu Bozesan (Trainer TSV Aubstadt) fasste zusammen: "Es war wie erwartet ein schweres Spiel auf einem holprigen Platz, auf dem eigentlich wenig Fußball gespielt werden kann. In der ersten Halbzeit war Memmingen bissiger und ist daher auch verdient in Führung gegangen. Wir hatten zwar mehr Ballbesitz, aber vorne zu wenig Durchsetzungsvermögen. In der zweiten Halbzeit bekommen wir gleich das 2:0, dann wird es bei diesen Platzverhältnissen natürlich schwierig. Trotzdem haben wir die zweite Halbzeit dominiert und fast nur noch auf ein Tor gespielt. Leider sind wir zu spät aufgewacht, das ist schade – es wäre mehr drin gewesen, aber wir müssen weitermachen."



Matthias Günes (Trainer FC Memmingen) sagte: "Wir haben heute ein sehr wuchtiges und intensives Heimspiel erlebt. In der ersten Halbzeit gehen wir verdient in Führung, in der zweiten Halbzeit verteidigen wir sehr leidenschaftlich und als Mannschaft. Am Ende des Tages ist es über die 90 Minuten aus meiner Sicht ein verdienter Heimsieg gegen einen sehr starken Gegner, der auch nie aufgesteckt hat."



Einen späten Rückschlag musste dagegen die SpVgg Hankofen-Hailing hinnehmen. Nach lange ereignisarmen 80 Minuten wurde es plötzlich turbulent: Hankofen kam zurück, doch kurz darauf nutzten die Gäste vom VfB Eichstätt einen Konter zur Entscheidung und entführten den Sieg.

Einen späten Rückschlag musste dagegen die SpVgg Hankofen-Hailing hinnehmen. Nach lange ereignisarmen 80 Minuten wurde es plötzlich turbulent: Hankofen kam zurück, doch kurz darauf nutzten die Gäste vom VfB Eichstätt einen Konter zur Entscheidung und entführten den Sieg.